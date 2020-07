Latina Lido in sfida per La Bandiera che Amo

Prosegue il contest lanciato da Visit Lazio sulla propria pagina facebook La Bandiera che Amo, che promuove le località che quest’anno si sono aggiudicate la bandiera Blu e la Bandiera Arancione per le loro bellezze naturali, i servizi turistici e l’accoglienza.

Latina protagonista della terza sfida

Latina mare con le sue dune, la bellezza selvaggia del paesaggio, e lo splendido lago di Fogliano separato da una strisciolina di terra dal mare entra in gara contro due località molto belle Bomarzo e Labro. La sfida iniziata alle ore 12.00 del 4 luglio sarà attiva fino alle ore 12.00 di lunedì 6 luglio quando scopriremo la vincitrice. Tutti possono partecipare attivamente consultando il post sulla pagina facebook di Visit Lazio e cliccando sulla reaction assegnata a ogni località, in questo caso il like per Latina, il cuore per Bomarzo e wow per Labro. Le vincitrici di ciascuna sfida, gareggeranno poi nelle semifinali fino all'elezione de La Bandiera che Amo nel Lazio secondo gli utenti della pagina di Visit Lazio.

Fossanova perde la seconda sfida

Anche nella sfida precedente, la seconda del contest di Visit Lazio, era protagonista una località pontina: lo splendido borgo di Fossanova a 5 km da Priverno, che però con i suoi 583 voti non è riuscita a battere Calcata che ne ha ricevuti 663, terzo in classifica Nemi con 382.