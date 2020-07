La Bandiera che amo: Sermoneta in gara nella quarta sfida

Prosegue serrata la sfida La Bandiera che Amo... nel Lazio tra le località bandiera blu e bandiera arancione del Lazio che Visit Lazio ha lanciato sulla sua pagina facebook.

Luoghi bellissimi, natura accogliente, bellezze storico-artistiche tutte da conoscere e visitare e tutte a due passi da casa. Quanto è meraviglioso il Lazio e la nostra provincia pontina?

Quarta sfida: scende in campo Sermoneta

Siamo già alla quarta sfida del contest La Bandiera che Amo e ancora una volta una perla pontina è in gara: stavolta a fare gli onori di casa c’è lo spettacolare e famoso in tutto il mondo Borgo medievale di Sermoneta. In sfida da oggi 6 luglio alle ore 12 fino alle 12 dell’8 luglio. In gara Leonessa a cui è assegnato il like, Bolsena a cui è assegnato il cuore e Sermoneta a cui è assegnato il wow. Tutti possono votare cliccando sul post della pagina facebook di Visit Lazio l’emoticon assegnata alla località che si preferisce. Riuscirà Sermoneta nell’ennesimo primato? Forza pontini, tutti a votare!

Terza sfida: Latina mare non passa il turno

Purtroppo Latina Mare, recente bandiera blu, con i suoi 365 voti, non passa il turno e viene sconfitta da Bomarzo che ne riceve 838 e Labro 532. Ma pian piano ci sarà modo di mettere in luce una marina che ha tantissime potenzialità e margini di miglioramento nei servizi e nelle infrastrutture per i turisti, la materia prima, ovvero una spiaggia lunga e incontaminata e un bel mare pulito, già ci sono.