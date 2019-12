Un successo il gospel di Natale in Piazza del Popolo: sul palco Vincent Bohanan &Sound of Victory

Ci sono tradizioni che nascono da lontano ed altre che possono diventarlo nel giro di breve tempo. Ne è convinto Silvio Di Francia, assessore alla Cultura del Comune di Latina, che ieri ha aperto l'evento di Natale. Certo è che per il secondo anno consecutivo il gospel in Piazza del Popolo il 25 dicembre è stato un successo. Un appuntamento che, dopo il pranzo di Natale, ha richiamato in centro centinaia di persone e di famiglie.

Le novità sperimentate nel 2018 sono state replicate e questa volta sul palco allestito nel cuore della città è arrivato il coro gospel "Vincent Bohanan & Sound of Victory", un evento organizzato dalla 2010. Vincent Bohanan, talentuoso artista newyorchese, ha collaborato negli anni con le migliori voci gospel della scena americana e le sue esibizioni sono arricchite dal coro Sound of Victory, composto da artisti provenienti da Brooklyn e dal Bronx.

Si prosegue oggi con gli altri eventi in programma per la giornata di Santo Stefano. Appuntamento alle 16 con lo spettacolo Supermagic in zona ztl, alle 17 con lo spettacolo "La danza di Pinocchio" del Misha Ballet School e alle 18 con "Lo Schiaccianoci", spettacolo di balletto classico del Movimento e Danza.

