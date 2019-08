“Latina Scalo in Corto”, grande partecipazione anche per la terza edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Dopo l'entusiasmo delle prime due edizioni anche la terza edizione di “Latina Scalo in Corto” è stata un grande successo. L'Associazione culturale Stefania Ferrari ha organizzato questo nuovo appuntamento in ricordo di Stefania, omaggiando la sua grande passione per il cinema, nelle serate di venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto presso il Cinema Enal di via della Stazione a Latina Scalo - ad ingresso gratuito-.

“Latina Scalo in Corto” è un progetto nato in collaborazione con l'Associazione La Domus, ideatrice del Festival Pontino del Cortometraggio, diventato ormai appuntamento fisso dell’estate culturale della comunità dello Scalo. All'evento, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, una retrospettiva dei migliori corti delle precedenti edizioni del Festival Pontino del Cortometraggio oltre a corti prodotti da registi del territorio quali Giulio Zappone , Francesco Bianco, Fabrizio Nardocci e Paolo Toselli.

“Latina Scalo in Corto” non è solo questo, è un piccolo contenitore di eventi che racchiude intermezzi musicali live come il Blues Alchèmia di Gianni Squarzanti e Federica Cassoni, lo show acustico di Tony Montecalvo che dimostra quanto tutte le arti siano interconnesse tra loro, degustazione di vini a cura della Strada del Vino della Provincia di Latina e AIS sommelier di Latina, accompagnata da gastronomia del territorio, una mostra d'arte curata da Monica Menchella “Emotiviamoci nel caos”; la Menchella, architetto, sceglie a un certo punto del suo percorso di lasciare che la pittura si prenda il suo spazio e così viene rapita da un’interiorità straordinaria.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Latina e rientra nella programmazione di Latina E’State, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Latina.

Stefania Ferrari, giovanissima ma già ricca di tanti interessi, amava il cinema e la musica, docente di laboratori di cinema aveva come unici desideri quelli di stimolare la cultura e divulgare le arti e l’associazione nata in sua memoria si adopera affinché questi suoi desideri non rimangano inespressi. La vena solidale di Stefania si incarna in periodiche raccolte di sangue in collaborazione con il centro Avis di Sermoneta.

Il presidente dell'Associazione culturale Stefania Ferrari, Massimo, manifesta “piena gratitudine per il sostegno dell'Associazione La Domus e per la proficua collaborazione con le realtà culturali del territorio. Inoltre ringraziamo anche l'amministrazione comunale, sempre particolarmente sensibile. Come associazione vogliamo ribadire il grande impegno nel sostenere il decentramento culturale, opportunità di crescita per tutti, e la forte volontà che ci anima di fare rete con le altre associazioni del territorio, in memoria della nostra tanto amata Stefania. Grazie a chi, anche quest’anno, ha voluto prendere parte a questa nostra iniziativa”.

Altri eventi stanno diventando appuntamenti fissi del calendario culturale cittadino, il “Blues per Stefania” al Sottoscala9 e il “Natale a Latina Scalo” sempre presso l’Ex Cinema ENAL con lo scopo di rivalutare questo spazio restituendolo alla comunità. L’evento è stato, come sempre, a partecipazione gratuita.