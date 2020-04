Legami in Alluminio: aperte le iscrizioni dell'VIII edizione del Premio COMEL

In questo periodo di sospensione di tutti gli eventi pubblici, oltre che di varie attività economiche e commerciali, la cultura sta subendo un duro colpo.

Nonostante la mancanza di certezze su un ritorno alla normalità, la famiglia Mazzola, promotrice del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea, ha deciso di aprire le iscrizioni all’VIII edizione del concorso internazionale dedicato all’uso creativo dell’alluminio e dare un forte segnale di speranza e ottimismo verso il prossimo futuro.

Come per ogni edizione sono chiamati a partecipare tutti gli artisti dai 18 anni in su che vivono o lavorano entro i confini europei e che fanno dell’alluminio il materiale principale delle loro creazioni, siano esse sculture, pitture, installazioni e via dicendo.

Ogni anno un tema diverso che sottolinea una delle caratteristiche specifiche di questo metallo. In questa edizione è stata scelta la capacità dell’alluminio di legarsi agli altri metalli, infatti non si trova puro in natura, una capacità che traslandone il significato diviene metafora di valori positivi quali l’apertura, la generosità, lo scambio e il desiderio di creare legami con altre persone. Infatti proprio Legami in Alluminio sarà il tema di quest’anno.

Valori positivi che da sempre caratterizzano anche l’attività della famiglia Mazzola, attraverso il Premio COMEL ricorda la signora Vanna Migliorin, abile imprenditrice, mecenate appassionata d’arte, mamma e moglie amorevole, e lo Spazio COMEL Arte Contemporanea sede della mostra finale del premio, dove ogni anno convergono artisti provenienti da tutto il continente europeo.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 ottobre, una data indicativa almeno fino a quando non si avranno aggiornamenti positivi circa l’epidemia di Coronavirus in corso. Come di consueto una giuria di esperti, critici e storici dell’arte, studiosi e accademici, sceglierà le 13 opere finaliste che meglio avranno declinato il tema proposto e messo in risalto le caratteristiche estetiche dell’alluminio. Per il vincitore è in palio un premio in denaro e una personale con catalogo dedicato.

Una mostra conclusiva permetterà di ammirare dal vivo le opere e vedrà decretare il vincitore dell’VIII edizione secondo la giuria critica e secondo il pubblico. Per le date della mostra conclusiva, che si ipotizza si terrà agli inizi dell’anno prossimo, si dovrà aspettare l’evolversi della situazione sanitaria del Paese e dell’Europa.

L’iscrizione è gratuita, per maggiori informazioni e inoltrare la domanda di partecipazione occorre consultare il sito del Premio COMEL.

