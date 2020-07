Addio ad Ennio Morricone: le sue musiche in filodiffusione per le vie di Aprilia

La musica di Ennio Morricone trasmessa in filodiffusione per le vie del centro di Aprilia alle 12. Questo quanto disposto dall’Amministrazione comunale, per salutare il Maestro, scomparso questa notte all’età di 91 anni.

Il grande compositore, due volte premio Oscar (la prima nel 2007 con un premio onorario alla carriera e la seconda, nel 2016, per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino), è stato uno dei più grandi musicisti contemporanei. Nella sua lunga carriera ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi.

“La musica di Ennio Morricone ha accompagnato le nostre vite, riuscendo in modo straordinario ad unire generazioni differenti, come solo i grandi sanno fare – ha commentato il sindaco di Aprilia Antonio Terra – abbiamo pensato che il modo migliore per celebrarlo e per salutarlo, fosse proprio far risuonare la sua musica tra le strade della nostra Città”.

La Pro Loco di Aprilia ha già disposto che le musiche di Ennio Morricone vengano trasmesse anche giovedì e venerdì prossimo, in occasione degli Shopping Days di questa settimana.