Riaprono i luoghi della cultura di Priverno: date e orari di apertura di musei e biblioteca

In questo momento di fase 2 avanzata riaprono finalmente i luoghi della cultura, garantendo le norme di sicurezza quali sanificazioni, distanziamento fisico tra le persone e utilizzo di mascherine nei luoghi pubblici al chiuso.

Tra le tanto attese riaperture c’è quella dei Musei e della Biblioteca comunale di Priverno.

La Biblioteca comunale

Dopo circa tre mesi di chiusura e inattività, a partire da martedì 9 giugno la biblioteca torna a fornire il suo servizio a studenti e lettori, garantendo il distanziamento interpersonale ed imponendo l’obbligo di utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nelle sale studio. Gli orari di apertura tornano ad essere i consueti dalle 9 alle 13 e dalle 15.00 alle 18.30.

I Musei

Da sabato 13 giugno si potrà tornare a visitare i luoghi della memoria di Priverno il Museo Archeologico e il Museo Medievale di Fossanova prenotando la propria visita tramite il sevizio Mobilitapp, valida anche per la biblioteca. Per garantire la sicurezza dei visitatori sono stati individuati percorsi distinti di entrata ed uscita e sarà consentita la visita ad un massimo di 10 persone contemporaneamente. Per maggiori informazioni sarà possibile consultrare il sito dedicato ai Musei di Priverno chiamare i numeri 0773 912306 - 3472330723 o inviare una email all'indirizzo musarchpriverno@libero.it .

Gli orari di apertura:

Museo Archeologico, piazza Giovanni XXIII

fino al 30 giugno: sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00

dal 1 luglio al 14 settembre: giovedì: ore 10.00-13.00 venerdì: ore 17.00-20.00 sabato, domenica e festivi: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00

Museo Medievale, Antica Foresteria Cistercense, Fossanova

fino al 30 giugno: sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00

dal 1 al 31 luglio e dal 1 al 14 settembre sabato, domenica e festivi: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00

da1 agosto al 31 agosto dal martedì al venerdì: ore 16.00-20.00 sabato, domenica: ore 11.00-13.00 e 18.00-20.00

Foto di Luigi Renzi Photography tratta dalla pagina facebook del Comune di Priverno