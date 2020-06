Museo 4.0: il Museo Cambellotti diventa fucina di operatori culturali

Si è tenuta oggi, all’ingresso del Palazzo della Cultura di Latina, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione del corso Museo 4.0 Laboratori di ispirazione collettiva per i musei del territorio. Un percorso formativo finanziato dalle Regione Lazio e fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina e realizzato grazie al duro lavoro dell’ufficio Sistema Integrato Servizi Culturali e Turismo, che ha visto in prima linea Elena Lusena RUP del progetto.

Un corso che ha permesso a operatori culturali del territorio pontino di acquisire strumenti fondamentali per la gestione di musei, luoghi di cultura, eventi: da un concetto moderno di museo ai vari modi per poter attrarre diversi tipi di pubblico, da come allestire in maniera interattiva e coinvolgente i tesori custoditi al corretto modo di comunicare attraverso i social, fino ad arrivare a una infarinatura di progettazione per intercettare fondi attraverso bandi pubblici di vario tipo.

Museo 4.0 ha visto partecipare attivamente circa 60 iscritti tutti provenienti da realtà culturali della provincia pontina: musei pubblici e privati, associazioni culturali, gallerie d’arte, ecomuseo, scuole. Partecipanti di tutte le età hanno messo in campo le loro competenze e le loro esperienze sul territorio. Un vero e proprio laboratorio di idee che ha permesso di fare il punto della situazione della cultura nella città di Latina e in provincia, e di iniziare una programmazione partecipata, moderna e stimolante.

Il percorso formativo è andato a colmare una lacuna importante tra gli operatori culturali pontini e che ha permesso incontri, collaborazioni e che avrà un seguito in quanto il Museo Cambellotti diventerà centro di formazione culturale permanente, come pure il Palazzo della Cultura. Il corso infatti vedrà una seconda edizione per nuovi iscritti e lezioni di approfondimento per chi ha già partecipato, oltre che incontri con esperti del settore cultura, professionisti dell’arte, autori e artisti.

La consegna degli attestati della prima edizione di Museo 4.0 segna un momento importante per il Museo Cambellotti, il primo step di una nuova vita, di un modo rinnovato di essere museo e soprattutto luogo di cui i cittadini possono pian piano riappropriarsi. Non a caso capita proprio il 30 giugno, giorno della posa della prima pietra di Latina un tempo Littoria, un giorno storico che continua a simboleggiare un nuovo inizio per la città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La consegna degli attestati ai partecipanti si è svolta alla presenza di alcune delle docenti del corso Miriam Mandosi e Nicolette Mandarano, dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Sport Silvio di Francia, del Presidente della Commissione Cultura Fabio D’Achille e di Elena Lusena, RUP del Progetto e Direttrice amministrativa del Museo.

Gallery