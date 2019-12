Natale a Latina: varietà di eventi grazie all’associazionismo locale

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Sport Silvio Di Francia, affiancato da Antonella Galardo, dirigente del servizio cultura, turismo e sport, torna a parlare del ricco calendario di eventi del Natale a Latina, dopo la presentazione in Comune, incontra la stampa insieme alle tantissime associazioni che hanno partecipato al bando pubblicato i primi di novembre scorso.

“L’associazionismo è una risorsa preziosissima della città” afferma l’assessore “molto più preziosa di qualsiasi grande evento si possa organizzare, perché è una ricchezza e un valore aggiunto per la città e merita di essere raccontato adeguatamente”.

Dunque gli eventi natalizi avranno due ospiti importanti nei giorni del 25 dicembre con il coro gospel Vincent Bohanan & Sound of Victory proveniente dagli Stati Uniti e del 31 dicembre con Lillo&Greg e Latte e i Suoi Derivati, ma tutto il resto del ricco calendario di appuntamenti sarà made in Latina.

La rete Insieme per Latina Scalo

Un vero e proprio programma parallelo, giunto alla sua II edizione è quello del Natale a Latina Scalo organizzato da ben 10 piccole associazioni locali che hanno deciso di unire le forze e offrire al pubblico un calendario di 15 eventi presso l’Ex Cinema Enal: proiezioni cinematografiche, letture, dibattiti, solidarietà e musica saranno solo alcuni degli appuntamenti organizzati. Tra questi spicca il Music Contest dedicato a tutti i giovani che fanno parte di un gruppo e desiderano esibirsi dal vivo, far ascoltare le proprie canzoni (iscrizioni libere fino al 20 dicembre contattando Pierluigi Coggio al numero 339 3585354).

Arte e cultura

Largo spazio anche alle mostre di fotografia e di pittura: Luoghi Nascosti che si svolgerà presso il Museo Cambellotti fino al 6 gennaio e permette di osservare, accompagnati da un curioso astronauta, alcuni luoghi della città secondo prospettive inedite; e Natalis Il Corpo di un Sentimento al MUG Museo Giannini durante la quale si potranno ammirare le opere di Emanuela Del Vescovo e Silvia Rosa. Oltre alle letture accompagnate dalle proiezioni di film che si terranno a Latina Scalo, il programma degli eventi natalizi prevede anche due incontri con gli autori: il 19 con Lucia Viglianti che presenta Sasha e la Luna, romanzo che racconta la vicenda dell’artista Alessandro Kokocinski e l’incontro con Massimo Porcelli che presenta Mia Indimenticabile Consorte. Dall’Epistolario di Un Soldato Bassianese in programma sempre al Cambellotti ma il 22 dicembre.

Sport e Solidarietà

Tra gli eventi natalizi anche la II edizione di una Schiacciata per la Solidarietà a cura dell’Air Beach Volley realizzata in collaborazione con la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave che si svolgrà il 21 e il 22 dicembre presso il Palaeagle di Borgo Piave. Una manifestazione che vedrà gareggiare nel torneo diverse squadre importanti tra le quali quella di Daniele Lupo e Paolo Nicolai, atleti avieri che alle olimpiadi di Rio hanno conquistato la medaglia d’argento. Una manifestazione che sarà anche spettacolo, musica e altre attività. Tutti i proventi della manifestazione saranno devoluti quest’anno all’Associazione Alessandro Laganà Onlus che lavora sul territorio per aiutare le famiglie di pazienti affetti da leucemie e tumori del sangue e contribuisce attivamente alla ricerca.

Danza e spettacolo

Sul palco di piazza del Popolo ogni sera ci saranno una serie di spettacoli e attività, tra queste gli spettacoli di danza: La Danza di Pinocchio a cura del Misha Ballet School che si esibirà su musiche tratte dal celebre sceneggiato di Comencini, e di Nicola Piovani, un grande classico del Natale Lo Schiaccianoci a cura di Movimento e Danza, scuola di lunga tradizione. Non mancherà un’occhiata alle espressioni di danza più contemporanee e giovanili con lo spettacolo Urban Christmas del Dance Lab, o un tuffo nelle calde atmosfere del flamenco con la Escuela de Flamenco de Andalucia. La storia di Pinocchio sarà raccontata anche attraverso il musical con le musiche dei Pooh a cura dell’Anfiteatro Academy: in scena ben 40 danzatori e 12 cantanti, tra questi il piccolo Simone Iuè, ormai piccola star pontina dopo aver doppiato Simba nel remake de Il Re Leone.

Musica

Un elemento tipico del Natale è il concerto gospel, il mix di blues, spiritual e musica afroamericana che sfocia nei ritmi trascinanti che saranno declinati più volte nel corso di questo Natale 2019 a Latina: dai Vibration Gospel Choir che si esibiranno a Latina Scalo il 27 dicembre e dal gruppo statunitense Vincent Bohanan & Sound of Victory che allieteranno piazza del Popolo proprio nel pomeriggio del giorno di Natale portando a Latina una tappa del loro tour europeo. Ma il gospel sarà solo uno dei vari generi che arricchiscono il calendario di eventi pontino: si potrà ballare e scatenarsi al ritmo del rock n’roll e del rockabilly degli Elvis and Cadillac Dream, ascoltare il Concerto Natale per l’Unicef il 22 dicembre a Latina Scalo e il concerto a cura dell’Associazione Luogo Arte Accademia Musicale e l’EnjoyChoir We Sing a Song of Chirstmas Time.

Non mancheranno nei vari pomeriggi di festa artisti di strada e musica di sottofondo per le vie del centro. Dunque quello di Latina sarà un Natale dai mille aspetti e dalle mille declinazioni che però ha sempre un chiaro intento di aggregazione e convivialità, oltre quello di offrire alle varie associazioni locali di mettersi in luce, dimostrare i talenti di tanti pontini.