Natale 2019 a Latina: ecco il programma degli eventi. Capodanno in piazza con Lillo & Greg

È stato presentato oggi presso la sala Europa del Palazzo Comunale il programma degli eventi natalizi della città di Latina. Presenti il Sindaco Damiano Coletta, l’assessore alla Cultura, Turismo, Sport Silvio Di Francia, e la Vicesindaco Maria Paola Briganti.

Un calendario che prevede circa 50 eventi, realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, che partendo dall’8 dicembre accompagnerà la cittadinanza fino all’Epifania. Un palco in piazza del Popolo che sarà attivo ogni giorno dal 20 al 31 dicembre con una serie di spettacoli, tra cui anche due piccoli musical e incontri, musica dal vivo, intrattenimento per adulti e bambini. Come sempre in piazza sarà allestita la pista di pattinaggio e il mercatino di Natale. Dal 4 al 6 gennaio inoltre in Corso della Repubblica, lato ex anagrafe, si terrà il tradizionale mercatino della Befana, il cui bando per la partecipazione uscirà a momenti.

Un Natale all’insegna della convivialità: come afferma l’assessore Di Francia, il programma degli eventi è stato stilato grazie al bando pubblicato i primi di novembre che non ha escluso nessuna delle associazioni che hanno risposto, che non vuole fregiarsi del titolo di manifestazione culturale piuttosto di occasione per stare insieme. Un bando che purtroppo non ha potuto offrire contributi alle associazioni partecipanti, ma solo copertura delle spese primarie come diritti SIAE, l’utilizzo del palco che sarà montato in piazza del Popolo e tutti i servizi ad esso legati. Due sono gli eventi più importanti: il concerto gospel di Vincent Bohanan & Sound of Victory e il capodanno in piazza con Lillo & Greg e la storica band Latte e i Suoi Derivati.

Il Natale a Latina ha visto collaborare alacremente l’Assessorato alla Cultura con l’Assessorato al Decoro Urbano per avere le luminarie che quest’anno non saranno più concentrate solo lungo corso della Repubblica ma anche in piazza Roma, Piazza San Marco e Piazza della Libertà. Il sindaco Coletta si dichiara soddisfatto dell’apprezzamento dei cittadini che l’8 dicembre si sono riversati allegramente per le vie del centro.

Il Sindaco si dice altresì contento che gli eventi del Capodanno che vedranno tornare ad esibirsi in città la storica band di Latte e i Suoi Derivati, una volta di casa a Latina, e le luminarie della via dei Pub con i testi della canzone di Calcutta, siano così legati alla storia recente del territorio.

L’augurio delle istituzioni è che soluzioni riuscite come il concerto Gospel nel giorno di Natale e le luminarie diffuse per il centro cittadino siano l’inizio di una tradizione per il Natale latinense e che per tutti cittadini sia un momento di aggregazione e divertimento.