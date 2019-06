Notte Bianca a Latina: il nome di Achille Lauro per il concerto in piazza del 20 luglio

Saranno resi noti a breve i particolari e la programmazione della rassegna del Comune “Un mare di eventi” pensata per l’estate di Latina. Ma alcune indiscrezioni sono già trapelate nelle ultime ore. In particolare per quanto riguarda la Notte Bianca del 20 luglio. Sarà il concerto di Achille Lauro ad animare piazza del Popolo per l’evento clou della serata dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

Manca ancora l’ufficialità, ma sembrano esserci pochi dubbi sulla presenza dell’artista idolo dei più giovani a Latina per la Notte Bianca. Un nome a quanto sembra non scelto a caso se si pensa che nel suo brano “1969”, contenuto nell’omonimo album uscito ad aprile e prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Boss Doms, Achille Lauro fa proprio riferimento allo storico 20 luglio, giorno del primo sbarco sulla Luna.

Per il concerto del giovane, e discusso, cantante romano, noto per i suoi lavori nell'underground hip hop e nella trap, e la cui fama di cantante eclettico è esplosa dopo la partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Rolls Royce”, è prevista anche l’apertura dei negozi fino a mezzanotte. Ora c’è solo da aspettare ancora un po' per tutti i particolari sulla Notte Bianca e su tutta la rassegna estiva.