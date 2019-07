Notte Bianca a Latina, tanti gli eventi e Achille Lauro in piazza. Divieti e strade chiuse

Sono tanti gli eventi per questa sera, e anche oltre. Oggi, 20 luglio, si celebrano i 50 anni del primo sbarco sulla luna e Latina si prepara a festeggiare la storica ricorrenza con un fitto calendario di appuntamenti fino all’alba di domani organizzato dal Comune.

Notte della Luna: gli eventi

E’ la “Notte della Luna” e sarà scandita da momenti dedicati a cinema, musica, danza, spettacolo, arte, astronomia. Il clou della Notte Bianca di quest’anno sarà il concerto gratuito in piazza del Popolo di Achille Lauro preceduto a partire dalle 20.30 da una serie di esibizioni.

Una boccata di ossigeno per i commercianti

Un appuntamento importante quello di oggi per la città che attende iniziative come queste per far rivivere il centro storico. Ne è testimonianza la Notte Bianca dello scorso anno che, anche grazie al concerto di Calcutta allo stadio Francioni, ha visto un centro affollato come non si vedeva da tempo. Una boccata di ossigeno anche per i commercianti che hanno accolto con favore l’iniziativa del Comune di quest’anno. I negozi rimarranno aperti anche oltre i consueti orari e l’invito che ha rivolto la Confesercenti ai cittadini è stato proprio quello di partecipare. “Gli esercizi commerciali hanno bisogno di eventi per incrementare il volume d’affari e non risentire della crisi - spiegano dall’associazione di categoria -, pertanto invitiamo i cittadini a partecipare alle iniziative che permetteranno a Latina di ripartire”.

Divieti e strade chiuse

Alla vigilia dell’evento dell’estate il sindaco Coletta ha emanato una serie di ordinanze con le disposizioni per garantire una serata in sicurezza. Tra le altre cose vengono vietati i superalcolici, contenitori in vetro, lattine, bombolette spray e attività di commercio ambulante all’interno dell’area delimitata dalla circonvallazione. Cambia anche la viabilità nel centro per garantire lo svolgimento di tutti gli eventi. Strade chiuse già da questa mattina e fino a quella di domani, domenica 21 luglio.