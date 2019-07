La Notte della Luna: Achille Lauro e non solo, tutti gli eventi del 20 luglio

“La notte bianca più importante d’Italia” così è stata definita durante la conferenza stampa di presentazione dei moltissimi eventi che la caratterizzeranno: la Notte della Luna. Una serata di eventi diversi: cinema, teatro, musica, spettacolo, astronomia e arte che culminerà con il concerto in piazza del Popolo del giovane rapper romano Achille Lauro.

Presenti alla conferenza stampa oltre a Silvio Di Francia Assessore alla Cultura, Turismo e Sport del Comune di Latina, Fabio D’Achille presidente della Commissione Cultura e il Sindaco Damiano Coletta, i rappresentanti delle varie associazioni che hanno contribuito a creare il fitto calendario di eventi dell’estate latinense e i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno attivamente collaborato all’organizzazione della Notte Bianca.

Sabato 20 luglio si celebra il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, Latina omaggia questo importante momento della Storia con una Notte della Luna: la notte bianca che coinvolgerà diversi luoghi della città dalla piazza principale, ai musei, dalla marina all’area Archeologica di Satricum, oltre a spettacoli, musica, divertimento per tutti i gusti, l’apertura a oltranza dei negozi.

Grande lavoro dunque per l’ufficio del Servizio Cultura, Turismo e Sport del Comune che nonostante le poche risorse umane e pecuniarie è riuscito a mettere in piedi quella che è stata definita la Notte Bianca più importante d’Italia per la varietà di iniziative proposte e per il grande lavoro organizzativo che c’è dietro.

L’intervento del sindaco Coletta

Il sindaco Coletta ha ribadito come Latina sia uno dei pochi comuni in Italia a festeggiare la ricorrenza del primo allunaggio. La celebrazione di evento storico di tale portata può diventare un momento importante per la storia della città, un momento per condividere esperienze, emozioni e ricordi, e per vivere appieno i luoghi della città, per riacquistare, anche attraverso la cultura e lo stare insieme, fiducia nel futuro di Latina, lasciando da parte, almeno per una sera, le posizioni politiche e cercando di divertirsi tutti insieme.

L’intervento dell’assessore Di Francia

L’assessore Di Francia, soddisfatto e grato al suo staff e a quanti hanno collaborato in questi mesi nell’organizzazione di questo importante evento per la città di Latina ha sottolineato come questa Notte Bianca non sia solo il concerto di Achille Lauro, che sicuramente porterà a Latina tantissimi ragazzi e sarà una bellissima esperienza per la città, ma una serie di eventi a tema che stimoleranno i cittadini, che offriranno molteplici alternative al concerto e permetteranno alle persone di vivere da protagonisti la città.

Di Francia ha illustrato i vari eventi che caratterizzeranno la serata, sottolineando che sarà una vera maratona “dal tramonto all’alba” con iniziative diverse per tutte le età e per tutti i gusti, durante la quale gli esercizi commerciali, ristoranti, pub e negozi di vario tipo saranno aperti ad oltranza, come pure i Musei apriranno le porte a tutti coloro che vorranno visitarli. Il tutto realizzato con i pochi fondi a disposizione, l’aiuto di diversi sponsor e il contributo della Regione Lazio e Lazio Crea.

Una serata dunque in cui si potrà partecipare al concertone in piazza, o girovagare per il centro in cerca dell’evento più congeniale ai propri gusti, alla propria età e al proprio modo di divertirsi.