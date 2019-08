Torna la “Notte di Fuoco” a Latina: appuntamento sul lungomare il 25 agosto

E’ ormai diventato un appuntamento tradizionale dell’estate quello della “Notte di Fuoco” a Latina; un appuntamento atteso da cttadini e turisti che si rinnova quest'anno domenica 25 agosto.

L’evento, come da tradizione, si svolgerà sul lungomare di Latina, all’altezza del piazzale di Foce Verde, a partire dalle 22:30. Organizzata dall’associazione culturale “Riviera di Latina” anche quest’anno vedrà protagonista lo spettacolo pirotecnico curato dai maestri dell’arte pirotecnica Roberto Gabriele & Figli che regaleranno al pubblico momenti unici all’insegna di luci e colori che invaderanno il cielo e il mare all’insegna dell’innovazione e dello spettacolo.

“Realizzare questo evento è ogni anno una vera e propria sfida. E’ un lavoro lungo che richiede impegno ma di cui andiamo fieri. La soddisfazione maggiore sta infatti – spiegano il presidente dell’associazione Giuseppantonio Castegini e Renzo Scalco – nelle migliaia di persone che, con un crescendo costante, ogni anno si riversano sul nostro lungomare per assistere a questo spettacolo con cui si chiude la stagione estiva”.

Anche quest’anno, infatti, la manifestazione sarà realizzata senza alcun contributo pubblico ma facendo leva esclusivamente sulla partecipazione dell’Associazione “Riviera di Latina”, dei commercianti e degli imprenditori che con il proprio sostegno e impegno si uniscono per donare a Latina un evento unico. “La Notte di fuoco – concludono Castegini e Scalco – non è solo uno spettacolo pirotecnico ma l’occasione per riscoprire l’identità della comunità di Latina e per valorizzare il nostro litorale segnato da troppo tempo da inerzia e mancanza di investimenti che potrebbero renderlo, concretamente, il perno di uno sviluppo ancora lontano da trovare la giusta realizzazione”.