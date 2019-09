“Plants & Food”: un successo la prima edizione della fiera florovivaistica e culinaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Un successo annunciato la prima edizione di “Plants & Food” la fiera florovivaistica e del vivere sano dell’Agro Pontino che si è tenuta lo scorso weekend presso Arena del Museo Cambellotti. La tre giorni, oltre all’esposizione di piante e fiori, si è distinta per l’originalità dei laboratori, gli incontri con gli esperti, i seminari e le dimostrazioni tenute da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti.

L'evento culturale è stato molto apprezzato dai cittadini che hanno potuto godere della piacevole vista di un’arena museale invasa da piante e colori di tutti i tipi e godere anche dell'apertura straordinaria del Museo, che ha permesso di ammirare anche le opere del maestro Duilio Cambellotti. La manifestazione, organizzata dal Centro Turistico Giovanile “Latina in itinere”, inserita nel cartellone di Latina E’ State ha visto il Patrocinio Morale della Regione, del Comune, della Fipe Confcommercio Lazio Sud, l’Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio e dall’Associazione Italiana Sommelier di Latina.

L’esposizione che si è conclusa con uno straordinario numero di presenze, concentrate prevalentemente domenica, ha sofferto di un inizio un pò critico dovuto a lungaggini burocratiche che hanno evidenziato l’incapacità di relazione fra Enti e Uffici Pubblici, difficoltà superate grazie alla volontà di un dirigente che in modo professionale e competente ha condotto l’organizzazione al raggiungimento dell’obiettivo.

Spenti i riflettori sulla 1ª edizione di “Plants & Food” ora già si pensa a scendere in campo con la 4ª Edizione country di Verde In Festa che come di consueto si terrà la seconda settimana di maggio presso la Fattoria Prato di Coppola in via del Lido.