“Punk (prima di te)”: il celebre brano di Enrico Ruggeri rivive nella cover degli Humana

Rivive nella cover degli Humana il celebre brano di Enrico Ruggeri “Punk (prima di te)”. Un tributo che il gruppo emergente originario di Latina ha voluto fare ad un mostro sacro della musica italiana a 30 anni di distanza dall’uscita della canzone, e che da subito ha ottenuto un ottimo successo. Il brano, registrato a Londra con la partecipazione straordinaria di artisti d’eccezione, fa parte dell’ultimo album degli Humana, dal titolo “Karma”.

Una produzione eccezionale, coordinata da D.M.L. Agency e dal produttore Lorenzo Sebastiani, che ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Alex Reeves (collaborazioni con Justin Timberlake, One Direction, Avicii, Nick Cave, gli Elbow) e Ted Jensen (Green Day, The Rolling Stones, Madonna, The Police, Blink 182 e altri ancora).

E così le parole e la musica dell’intramontabile Ruggeri rivivono in una rivisitazione in chiave moderna del brano cult, originariamente contenuto nell’album “Il falco e il gabbiano”.

Il progetto Humana, gruppo italiano dal sound rock-elettronico, nasce tra Latina e Rimini, dall'incontro tra Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani (registrazione, musiche e arrangiamenti). Anche la realizzazione del videoclip della cover “Punk (prima di te)” è stata affidata ad un nome di spicco, come quello di Cosimo Alemà, che ha curato l’immagine di oltre 500 video di artisti del calibro di Skin, Ligabue, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Mina, Fedez, Renato Zero e molti altri ancora. Un suono rock e internazionale per una solida realtà italiana che in pochi anni è riuscita a conquistare un grande successo di pubblico grazie alla sua musica di qualità.