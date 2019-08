Sabaudia, è il giorno di Irene Grandi: concerto gratuito in piazza del Comune

Manca ormai poco a Sabaudia per quello che forse è l’appuntamento più atteso dell’estate: il concerto, gratuito, in piazza del Comune di Irene Grandi in programma questa sera, 10 agosto, nell’ambito della rassegna estiva di eventi “Sabaudia in Vetrina”.

L’artista fiorentina presenterà il suo nuovo album “Grandissimo” e festeggerà insieme ai tanti cittadini e visitatori che accorreranno per l’occasione i suoi primi 25 anni di carriera, in uno spettacolo musicale che saprà senza dubbio stupire: musica e adrenalina saranno gli ingredienti per una notte di San Lorenzo speciale, il sapore di una serata estiva da incorniciare.

“Siamo contenti che Irene Grandi abbia scelto Sabaudia tra le location del suo nuovo tour e che giunga nella nostra città per presentare il suo nuovo album e festeggiare questi suoi primi 25 di impegno nella musica italiana, un percorso ricco di successi e tante soddisfazioni che merita di essere condiviso - commenta il delegato agli eventi Gianluca Bonetti -. Per la prima volta anche l’estate di Sabaudia avrà il suo big della musica italiana, protagonista di un concerto gratuito per tutta la cittadinanza e i turisti e che abbiamo reso accessibile a tutti”.

“Sarà un concerto senza barriere comunali – spiega Massimo Celebrin, delegato al P.e.b.a. (Programmazione eliminazione barriere architettoniche) – Le persone con disabilità avranno un'area dedicata davanti al palco, alla quale potranno accedere tranquillamente grazie ad un parcheggio riservato, situato in piazza Principessa Mafalda di Savoia, proprio dietro il Palazzo. È importante che tutti possano partecipare al concerto! Ogni persona con disabilità potrà accedere nell'area riservata insieme ad un accompagnatore”

Il concerto, offerto dall’Amministrazione comunale con il supporto della Confcommercio Lazio Sud – Ascom Sabaudia, si terrà alle ore 21.30 in Piazza del Comune.

Il “Grandissimo TOUR”

Il “Grandissimo TOUR” è partito il 22 giugno dal Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), una delle più suggestive location dell’isola,che è per Irene Grandi ormai quasi una seconda casa, e si concluderà con una grande festa il 12 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, la città dove ha mosso i primi passi della sua carriera e che l’ha vista crescere come artista fino ad affermarsi nel panorama musicale italiano.

Chiuso il centro

Centro chiuso questa sera in occasione del concerto di Irene Grandi. Il settore Polizia Locale del Comune ha emanato un apposita ordinanza “considerato - si legge - che l’evento richiamerà una grande affluenza di pubblico per assistere all’esibizione”. Per questo dalle 17 di oggi e fino alle 2 di domenica 11 agosto è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto mezzi autorizzati, nelle seguenti vie:

- piazza del Comune: tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele III e via IV Novembre, piazza Circe tratto compreso tra piazza del Comune e via Cesare Battisti, largo Giulio Cesare tratto compreso tra via IV Novembre e via Principe di Piemonte, e via IV Novembre;

- piazza Circe: nel tratto compreso tra via C. Battisti e via Dante

- via cesare Battisti: nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele III e piazza Circe;

- via Caracciolo: nel tratto compreso tra via Principe Eugenio e via Dante;

- corso Vittorio Emanuele III: nel tratto compreso tra via Principe di Piemonte e via dei Forestali

- corso Vittorio Emanuele II: nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele III e piazza Oberdan;

- largo Giulio Cesare nel tratto compreso tra via Principe di Piemonte e piazza Regina Margherita;

- piazza Mafalda di Savoia

Inoltre, è valida anche per questa sera l’ordinanza emanata prima del comizio di Matteo Salvini del 7 agosto per l’ordine e la sicurezza. Dalle 18 di questa sera e fino alle 2 di domani, sono vietati in tutto il centro urbano di Sabaudia la somministrazione e la vendita di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro o lattine, anche se erogate dai distributori automatici; il consumo in luogo pubblico delle stesse bevande come anche la detenzione e l'abbandono in luogo pubblico. E’ vietato, si legge ancora nel provvedimento, l'utilizzo di bombolette spray che emettono sostanze urticanti; e ancora, non si potranno vendere contenitori di plastica di bibite munite di tappo. E fatto divieto infine anche all’attività di commercio ambulante. “La somministrazione delle bevande non vietate dal provvedimento - si legge infine - da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica o carta”.