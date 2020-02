"Festival della Commedia Italiana 2020”: Sabaudia si prepara ad un’estate di cinema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La città di Sabaudia si prepara a vivere una nuova estate all'insegna del cinema d'autore e dell'allegria offrendo, attraverso il "Festival della Commedia Italiana 2020", opportunità di intrattenimento con la proiezione di film a tema e confronto con registi e attori che hanno scritto la storia del cinema italiano.

Con questo obiettivo è stato pubblicato sul sito istituzione del Comune l'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte per la realizzazione di attività nell'ambito della rassegna "Sabaudia Studios" ed in particolare della VI edizione del "Festival della Commedia Italiana". Nel bando sono elencati i requisiti richiesti per partecipare tra cui quelli relativi all'organizzazione di una serie di proiezioni gratuite di film, all'interno di un'area appositamente creata per l'evento in via Umberto I, selezionati fra le produzioni uscite al cinema nella stagione in corso o in fase di uscita/promozione. La settimana dedicata all'evento è quella dal 11 al 18 luglio 2020 e durante la kermesse dovranno anche essere previsti riconoscimenti assegnati dal pubblico e da una giuria di esperti, scelti nel panorama nazionale del cinema, della critica e del giornalismo.

La partecipazione, nell’intento di promuovere l’ideazione di proposte nuove e di spessore, è aperta ad associazioni, operatori culturali, artisti e qualsiasi altro soggetto, singolo o associato, italiano o straniero, persona fisica o giuridica.

I progetti vanno indirizzati al Comune di Sabaudia – Settore V – Servizi di Promozione Territoriale esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo comunesabaudia@legalmail.it entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all’Albo con la dicitura: Proposte Festival della Commedia Italiana– Edizione 2020 – Rassegna tematica “Sabaudia Studios” – Settore V – Servizi di promozione territoriale.