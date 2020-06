San Felice Circeo in gara per il "Borgo più bello d'Italia" nel Lazio

Prosegue il concorso del "Borgo più bello d'Italia" nel Lazio lanciato da Visit Lazio sui canali social, finalmente al quinto turno entra il primo borgo pontino: San Felice Circeo. In gara contro San Felice gli splendidi borghi di Canterano e Castel Gandolfo, entrambi in provincia di Roma. Da oggi e per 48 ore si potrà votare una delle nostre perle pontine.

Il concorso

Ai tre borghi in gara sono assegnate tre emoticon distintive, ognuno potrà votare la preferita cliccando su quella assegnata al borgo che si preferisce. In questo caso il like per Canterano, il cuore per San Felice Circeo e l’abbraccio per Castel Gandolfo. I borghi che nelle 48 ore successive all’apertura della gara riceveranno più voti, passeranno al turno successivo, fino alla finale che vedrà in lizza i primi tre borghi classificati tra cui verrà eletto il "Borgo più bello d'Italia" nel Lazio.

Tutti coloro che vorranno partecipare potranno visitare la pagina Facebook di VisitLazio e cliccare l’emoticon del borgo preferito sul post della sfida attivo. Venerdì 5 giugno alle ore 12.00 verrà svelato il vincitore e lanciata la gara successiva.

La provincia pontina in gara

La provincia pontina entra in gara al quinto turno, scontrandosi contro paesi incantevoli, ma San Felice Circeo, con i suoi splendidi scorci a picco sul mare, il faro e le piazzette del borgo antico non ha nulla da invidiare agli altrettanto belli Canterano e Castel Gandolfo.

L’invito e il consiglio è quello di visitare tutta la nostra splendida provincia e anche il resto della regione, che non manca di mostrare bellezze naturali, suggestive testimonianze storiche, archeologiche e artistiche. Nel frattempo possiamo iniziare a conoscerle meglio attraverso il contest di Visit Lazio.

