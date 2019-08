San Felice Circeo, si svelano i vincitori del premio letterario “La Cultura del Mare”

E’ in programma per questa sera, mercoledì 22 agosto, nei Giardini di Vigna la Corte nel centro storico di San Felice Circeo la cerimonia di premiazione della XXVI edizione del Premio letterario “La Cultura del Mare”, appuntamento culturale prestigioso che ritorna dopo alcuni anni di sospensione, nell'anno in cui San Felice Circeo, insieme ai Comuni di Ponza e Ventotene, è stata nominata "Città della Cultura" della Regione Lazio.

I vincitori del concorso saranno annunciati questa sera a partire dalle 21. Promosso dal Comune di San Felice Circeo è dedicato a libri di narrativa, saggistica, poesia, aventi per tema il mare, il suo habitat, le sue città, le sue coste.

La giuria del Premio, presieduta dall'attore, regista e scrittore Pippo Franco, dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci, dai magistrati Cinthia Pinotti e Francesco Caringella, da Giuseppe Marchetti Tricamo direttore editoriale e docente universitario, dallo scrittore e critico letterario Arnaldo Colasanti e Roberto Morelli, responsabile beni culturali Banca d'Italia, ha selezionato per l'edizione di quest'anno i cinque finalisti: “'Spam. Stop plastica a mare” di Filippo Solibello (Mondadori), “Venne alla spiaggia un assassino” di Elena Stancanelli (La Nave di Teseo), “Circe” di Madeline Miller (Sonzogno), “Magellano” di Gianluca Barbera (Castelvecchi), “Il soffio dell’organante" di Antonio Di Natale (Orme).

Nelle precedenti edizioni sono stati proclamati vincitori, tra gli altri: Annamaria Lilla Mariotti, Franco De Chiara, Luana Carcano (anno 2012) Jean Cuisenier, Donatello Bellomo, Alessandro Barbero, Alberto Fortis (premio speciale 2011) Carniero Nicolo', Ruggero Marino, Beppe Foggini, Tullio De Piscopo (premio Speciale 2010) Andrea Quadraroli, Pierre Yves Bely, Vittorio Malingri, Vittorio De Scalzi (premio speciale 2009) Franco Giliberto e Giuliano Piovan, Alex Bellini, Gaetano Cafiero, Eugenio Finardi (premio speciale 2008) Valentina Loiero, Fulvio Molinari, Carlo Romeo, Piero Gaffuri, Andrea Stella, Amedeo Minghi (premio speciale 2007), l'Amor. Angelo Mariani (premio speciale 2005), Gian Antonio Stella, Antonio Lubrano (premio speciale anno 2004), Raffaele La Capria, Alessandro Baricco, Giovanna Bemporad, Piero Angela ed Enzo Siciliano.