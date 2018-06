“Sono Donna”: a Sermoneta una tre giorni dedicata all'universo femminile

“Sono Donna”: è questo il titolo della manifestazione che nel fine settimana si svolgerà a Sermoneta. Una manifestazione organizzata oltre che dal Comune del centro lepino che la ospita anche da quelli di Latina, Norma, Roccagorga.

“Sulla carta - spiegano gli organizzatori - le donne hanno una serie di diritti che di fatto non sono goduti. La società afferma la parità di genere, ma le cronache dei nostri giornali la smentiscono quotidianamente. Da qualche tempo però in tutto il mondo torna a muoversi qualcosa”.

È la prima volta che più comuni in rete organizzano un’iniziativa di questo genere, tre giorni dedicati alle donne, al loro universo e ai loro diritti. “Un lavoro che ha coinvolto più soggetti, su una tematica che riguarda tutto il nostro territorio in senso lato. Una manifestazione che ci auguriamo possa divenire patrimonio della cittadinanza e che nel tempo possa crescere coinvolgendo sempre più amministrazioni e fette di territorio”.

Ci saranno iniziative di vario genere suddivise in tre temi: salute, sport e benessere; stop alle discriminazioni e alla violenza di genere; arte, musica e spettacolo. “Non sarà una manifestazione di sole donne e per sole donne - proseguono gli organizzatori -, perché il cambiamento deve essere di tutti, anche degli uomini”. Sono previsti un convegno sul diritto alla salute e sull’importanza della prevenzione dei tumori, un tavolo interattivo contro la violenza di genere, dibattiti sulla condizione della donna nel mondo del lavoro e sulla parità salariale, un workshop verso un nuovo welfare. E concerti musicali, rappresentazioni teatrali, una marcia simbolica organizzata da Walkzone, una passeggiata notturna al parco naturale del Pantanello in collaborazione con la Fondazione Caetani, mostre fotografiche e di arte, presentazioni di libri e tanto altro ancora, tutto dedicato all’universo femminile.

La manifestazione, che si terrà all’8 al 10 giugno a Sermoneta, sarà presentata in una conferenza stampa convocata per giovedì 7 giugno alle 10.15 nella sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina; sono previsti gli interventi dei sindaci e degli amministratori di Latina, Sermoneta, Roccagorga, Norma e dei rappresentanti della Fondazione Caetani.