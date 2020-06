Sperlonga in sfida per il Borgo più bello d’Italia nel Lazio

Dopo la vittoria di San Felice Circeo della quinta sfida del concorso lanciato sulla sua pagina facebook da Visit Lazio il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio, anche la sesta sfida vede protagonista una perla pontina: Sperlonga.

La sfida

In gara dalle ore 12 di oggi, 6 giugno, e per le prossime 48 ore si sfideranno Subiaco, Atina e la splendida Sperlonga. Ai tre borghi sono stati assegnate tre emoticon like a Subiaco, cuore ad Atina e abbraccio a Sperlonga. Chi vuole partecipare attivamente alla competizione può cliccare l’emoticon del borgo preferito nel post della sfida, saranno conteggiati solo i voti validi, quindi non quelli espressi tramite commento, e pervenuti entro le ore 14.00 di lunedì 8 giugno. Martedì 10 alle ore 12.00 sarà proclamato il borgo vincitore.

Il concorso

Il contest lanciato da Visit Lazio è uno splendido viaggio tra i borghi più belli della nostra regione, che si stanno sfidando a colpo di click in sette round. I sette vincitori più due borghi ripescati che avranno ricevuto il maggior numero di voti passeranno il turno e si sfideranno fino all’elezione dei Borgo più Bello d’Italia nel Lazio.

In attesa di scoprire l’esito della sfida in corso tutti i pontini possono votare Sperlonga, con il suo bianco borgo incantato e i panorami mozzafiato sulla pagina facebook di Visit Lazio.

