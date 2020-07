Ti conosco mascherina: alla scoperta delle bellezze del Lazio insieme alle Pro Loco

Nei fine settimana estivi si terrà la manifestazione #Ticonoscomascherina: le Pro Loco del Lazio metteranno a disposizione i propri volontari per delle visite guidate nei centri storici delle varie località della regione.

Una occasione imperdibile per scoprire le bellezze della nostra provincia e di tutta la regione attraverso interessanti passeggiate e, quando previste, degustazioni di prodotti tipici.

Le attività, per lo più all’aperto, si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19, i volontari che condurranno le visite guidate saranno riconoscibili proprio grazie alla mascherina con il logo della manifestazione. La mascherina sarà obbligatoria anche per i partecipanti.

Per partecipare in sicurezza è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata sul sito di UNPLI Lazio o seguendo le indicazioni delle varie Pro Loco sulle rispettive pagine Facebook. Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo segreteria@unplilazio.it .

