Eccellenze Pontine: personalità e vip nati a Latina e provincia

La città di Latina e la sua provincia, forse molti non lo sanno, ha dato i natali a parecchi personaggi famosi a livello nazionale nei campi più diversi.

Lo sport

Sono della provincia pontina diversi giocatori di calcio a 5, rugbisti e atleti di vari sport, tra cui possiamo ricordare Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Londra 2012, Salvatore Rossin pallavolista di Formia che gioca attualmente nel Modena Volley . Il canottaggio ha visto innumerevoli campioni pontini, tra questi: Alessio Sartori di Sabaudia che ha conquistato un oro alle olimpiadi di Sidney del 2000, un bronzo ad Atene 2004 e un argento a Londra 2012; Simone Venier che ha portato a casa la medaglia d’argento alle olimpiadi di Pechino del 2008; Romano Battisti di Priverno che oltre a vincere svariati campionati mondiali ha vinto nel doppio un argento a Londra 2012; Matteo Lodo di Terracina che ha vinto la medaglia di bronzo per il quattro senza a Rio De Janeiro 2016. Non mancano i calciatori che sono arrivati a giocare in importanti squadre di serie A come Vincenzo D’Amico che ha militato nella Lazio e nel Torino, e Mattia Perin che è ad oggi portiere della Juventus e della Nazionale Italiana.

Cultura

Tra i protagonisti del mondo della cultura originari di Latina non possiamo non ricordare la bravissima attrice di cinema e teatro Lina Bernardi che ha lavorato con importanti registi come Damiano Damiani, Silvio Soldini, Gabriele Muccino, Matteo Garrone e molti altri, e l’attore e regista Clemente Pernarella che ha lavorato molto in fiction e sceneggiati, ma si è dedicato principalmente al teatro partecipando a produzioni importanti. Non si può dimenticare lo scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega con il romanzo Canale Mussolini che ha fatto scoprire a molti la storia della bonifica delle pianure pontine e la nascita di Latina. Anche il mondo del fumetto può annoverare dei pontini tra i suoi protagonisti, tra questi si può ricordare Marco Foderà. Nel mondo della scienza spicca il giovane ricercatore Ennio Tasciotti professore associato del Methodist Hospital Research Institute di Houston che da dieci anni segue una importante ricerca sul cancro, per i cui risultati è stato recentemente premiato.

Cinema e spettacolo

La città di Latina e la provincia hanno dato i natali a moltissime showgirl e attrici, tra queste le più famose sono sicuramente Elena Santarelli, che ha esordito come modella per poi lavorare in programmi tv e fiction, e poi passare anche al cinema e al teatro; Ilaria Spada che ha esordito vincendo il titolo di Miss Eleganza nel concorso Miss Italia nel 1998, da allora ha lavorato tantissimo in fiction e pellicole cinematografiche; Debora Salvalaggio, come Ilaria Spada, inizia la sua carriera vincendo la fascia di Miss Eleganza e arrivando seconda al concorso di Miss Italia nel 2003, quindi lavora principalmente per la televisione partecipando ad alcuni reality; Karin Proia è un’attrice che ha esordito come modella ma la sua passione è sempre stata il cinema tanto che poi ha lavorato principalmente in fiction e film. Attualmente è anche regista e sceneggiatrice; Manuela Arcuri, nata in provincia di Frosinone ma cresciuta a Latina, è forse tra le più famose anche per la sua veracità ha lavorato con grandi registi italiani come Marco Ferreri, Pappi Corsicato, Carlo Verdone, Vincenzo Salemme e Leonardo Pieraccioni solo per citarne alcuni.

Musica

È forse nella musica che Latina ha avuto i suoi maggiori esponenti tra cui spiccano senza dubbio Tiziano Ferro, che ha venduto oltre 15 milioni di dischi in tutto il mondo, e il giovane Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, salito alla ribalta negli ultimi anni e ha conquistato un folto pubblico di fan in tutta Italia e procede spedito nella sua luminosa carriera.

A quanto pare la provincia pontina non custodisce solo bellezze naturali, storiche e architettoniche, ma anche i suoi abitanti sono stati in grado di portare alta la bandiera cittadina eccellendo in diversi campi.