I cuori di cioccolato Telethon nella provincia pontina

Tornano in oltre 3000 piazze italiane i Cuori di cioccolato di Fondazione Telethon, la Onlus che proprio quest’anno festeggia i 30 anni di attività per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Dal 14 al 21 dicembre si terrà la ormai consueta maratona televisiva sulle reti RAI per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, ma si potrà donare anche nelle piazze italiane domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre, acquistando gli squisiti Cuori di Cioccolato Telethon.

I cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel e saranno disponibili nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto. Sarà possibile acquistarli con una donazione minima di 12 euro e, novità di quest’anno, sarà disponibile anche una confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

Ogni confezione sarà arricchita all’interno con una cartolina in cui si ringrazia con tutto il cuore e si fa riferimento ai 30 anni di attività di Fondazione Telethon. Inoltre, è presente un invito a compilare il form sul sito della Fondazione Telethon per ricevere in omaggio un planner esclusivo da personalizzare per i propri momenti importanti.

Per tutti coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il Cuore di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione Telethon, nella sezione shop.telethon.it.

I cuori di cioccolato nella provincia pontina

LATINA

Piazza Del Popolo

Centro Commerciale Le Torri, Via Pier Luigi Nervi 76

Via Franco Faggiana 1668

Aprilia

Sede Avis, Via E. Fermi

Castelforte

Piazza San Rocco



Fondi

Pzza Unita' D' Italia

Mercato Ortofrutticolo, Viale Piemonte 1

Consorzio Ortofloro Frutticolo,Via Pantanello 2



Formia

Orlandi Shopping Center, Via Vitruvio

Centro Commerciale Itaca, Via Mamurra

Piazza Mattej

Itri

Piazza Dell' Incoronazione

Lenola

Piazza Cavour



Maenza

Piazza Reparata



Minturno

Parrocchia San Biagio, Pzza Simonelli

Chiesa Della Libera, Via Fontana Perrelli 15

Parrocchia Sant’albina Vergine E Martire, Pzza Rotelli

Via Annunziata

Piazza Portanova



Monte San Biagio

Viale Littoria

Via Roma



Pontinia

Piazza Indipendenza

Piazza Pio Vi



Priverno

Via Giovanni Xxiii

Prossedi

Pzza Umberto I



Roccagorga

Pzza Vi Gennaio



Sabaudia

Conad Superstore, Via Del Parco Nazionale

Piazza Del Comune

San Felice Circeo

Piazza Ivo Ceccarelli

Borgo Montenero

Chiesa Di San Francesco, Piazza Quattro Ottobre

Sezze

Piazza Santa Maria

Sperlonga

Piazza Fontana



Ss Cosma E Damiano

Radio Rtc, Pzz Grunuovo



Terracina

Piazza Giuseppe Garibaldi