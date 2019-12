"Da Grande voglio fare il cuoco” a Palazzo Mazzoni

Un interessante incontro con l’autore si terrà a Palazzo Mazzoni a Sabaudia venerdì 20 dicembre alle ore 17.

Sarà presentato il libro "Da Grande voglio fare il cuoco” di Moreno Calabrese. Originario di Napoli, Calabrese ha iniziato a scrivere a 7 anni, dopo aver concluso gli studi per diventare cuoco, ha svolto questa attività per oltre 15 anni, oggi è manager nel settore delle attrezzature per la ristorazione.

Da Grande voglio fare il cuoco è una raccolta di testi, poesie, teorie, ipotesi e pensieri prodotti in circa venti anni, non è un libro di cucina, ma la cucina fa parte della vita di Moreno Calabrese così come i suoi tanti interessi: musica, arte, cultura e politica che arricchiscono questo racconto di vita accanto ad aneddoti che parlano di famiglia, amore, carriera e società.

Accanto a Calabrese a Palazzo Mazzoni per la presentazione di questa opera prima saranno presenti professor Angelo Favaro, docente incaricato di Letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”, Marilina Camuglia che leggerà alcuni passi del romanzo e il Maestro Kundalini Yoga Salvatore Valva, da Napoli.

