Dayereh Duo: tra sufismo e tammurriata al Circolo Cittadino

Nuovo appuntamento musicale organizzato dall’Associazione Hellzapoppin stavolta in collaborazione con il Circolo Cittadino di Latina e il blog Latina Città Aperta.

Sabato 29 febbraio si esibirà a Latina Nando Citarella, riconosciuto come uno tra i maggiori musicisti folk italiani è virtuoso chitarrista e cantante, abile suonatore di tamorra.

Allievo di grandi maestri del calibro di Eduardo De Filippo, Dario Fo e Roberto De Simone, Citarella ha all’attivo circa 20 album e vanta collaborazioni con artisti come Riccardo Tesi, Milva, Enzo Avitabile, Ambrogio Sparagna, Stefanio Di Battista, Enzo Gragnaniello e molti altri. È comparso nei panni di cantante in diversi film diretti da maestri del cinema italiano come Mario Monicelli, Luigi Magni, Franco Zeffirelli e Cristina Comencini.

A Latina si esibirà affiancato dal musicista persiano Pejman Tadayon nel Dayereh Duo: tra sufismo e tammurriata, un affascinante connubio di musica tradizionale napoletana e persiana che stregherà il pubblico.

L’appuntamento

È per sabato 29 febbraio alle ore 21.15 presso la Sala Di Pietro del Circolo Cittadino di Latina. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso i negozi di dischi Freak Out (corso Matteotti 204) e Vinileria (corso Matteotti 63). Per informazioni è possibile contattare il numero 339 6290270