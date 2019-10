Latina festeggia il Decennale dell’Adunata degli Alpini in città

Nel maggio 2009 i cittadini pontini si sono riversati per le strade della città con la voglia di festeggiare, condividere, divertirsi accogliendo migliaia di penne nere che da tutta Italia, alcuni lasciando per soli tre giorni le macerie del terremoto de L’Aquila dove prestavano i primi soccorsi, si sono riversati per Latina durante l’82° Adunata degli Alpini.

Un evento che è restato negli annali dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) che ha visto generazioni diverse incontrarsi e scoprirsi legate in molti modi: dalle medesime origini geografiche ai valori di solidarietà, onore e serietà che più di tutti gli altri contraddistingue questo corpo militare.

Dunque Latina esattamente 10 anni dopo celebra quei giorni di gioia con una manifestazione che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre: una serie di appuntamenti celebrativi del decennale con parate, cori, fanfare, mostre in cui sono coinvolti giovani studenti pontini, proiezioni, incontri, l’inaugurazione del monumento all’Alpino realizzato dall’artista macedone Natasha Bozharova e il ricordo dell’alpino pontino Massimiliano Ramadù, caduto in Afghanistan.

Due giorni di ricordi e solidarietà con la speranza che l’Adunata degli Alpini torni presto a svolgersi a Latina.

Il programma della manifestazione:

Sabato 12 ottobre

ORE 10.00 parco comunale “Falcone Borsellino”

Alzabadiera ufficiale presso il Monumento ai Caduti, alla presenza delle Autorità Civili e Militari e rappresentative delle scuole.

A seguire, omaggio al Monumento al Bonificatore in Piazza del Quadrato.

ORE 11.00 circolo cittadino “Sante Palumbo”

Proiezione per le scolaresche del video “Un’adunata da ricordare” documentario dell’82° Adunata Nazionale degli Alpini a Latina 9-10 maggio 2009.

A seguire Concerto della Fanfara Alpini di Latina.

ORE 17.00-18.00 piazze dei borghi: Carso, Grappa, Podgora E Quartieri Nuova Latina E Nascosa.

Concerti Fanfare Alpine

Ore 17.00-18.30 chiese dei borghi: Bainsizza, Latina Scalo,Montello, San Michele.

Cori Alpini

ORE 18.00-18.30 centro storico

Sfilamento in musica di tutte le Fanfare per le vie cittadine con raduno in piazza del Popolo.

ORE 18.30-20.00 piazza del Popolo

Concerto finale di tutte le Fanfare Alpine.

Ore 21.00-23.00 circolo cittadino “Sante Palumbo”

Manifestazione:“L’Adunata degli Alpini mi è rimasta nel cuore”. Testimonianze, riconoscimenti, premiazione concorso nelle scuole, video documentario dell’Adunata Nazionale degli Alpini del 2009, il ricordo del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù, alpino caduto in Afghanistan.

Rassegna Cori Alpini.

Domenica 13 ottobre

ORE 09.30 parco comunale “Falcone Borsellino”

Deposizione Corona al Monumento ai Caduti, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Associazioni Combattentistiche e D’Arma

ORE 10.00 circolo cittadino “Sante Palumbo”

Celebrazione della Santa Messa animata da Cori Alpini.

ORE 11.00 corso della Repubblica

Ammassamento dei partecipanti per la sfilata.

ORE 11.30 corso della Repubblica

Scoprimento della targa in memoria del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù.

Slargo tra C.so della Repubblica e V.le Umberto I

Inaugurazione del Monumento all’Alpino

Allocuzioni delle Autorità.

A seguire breve Concerto Bandistico.

