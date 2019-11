Di Calice in Calice al Museo Archeologico

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei vini e i buongustai arriva a Priverno Di Calice in Calice, Percorsi di… Vini per chi Ama la Storia e il Buon Vino.

Sabato 30 novembre il Museo Archeologico di Priverno ospiterà un percorso multisensoriale: visite guidate tra le testimonianze storiche della nostra terra impreziosite da degustazioni di vini guidate a cura dell’Associazione La Strada del Vino e di gustosi piatti preparati dallo chef del ristorante Glio Montano e dagli storici panettieri, Bilancia e Iacobucci.

Dunque un’apertura straordinaria del Museo per conoscere la storia e le tradizioni della nostra storia arricchite da degustazioni di antiche ricette tipiche e dei vini locali, il tutto sarà animato dalla musica del violino di Riccardo Morsilli.

L’appuntamento

È per sabato 30 novembre a partire dalle 17.30 presso il Museo Archeologico di Priverno. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0773912306 e 3472330723 o le pagine Facebook dei Musei Archeologici di Priverno e de Il Borgo Parlante.

Gallery