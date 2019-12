Dinosauria a Palazzo Rappini

Una mostra imperdibile che permetterà di fare un salto nel passato, precisamente di 100milioni di anni, è quella organizzata dalla Compagnia dei Lepini: Dinosauria: Le impronte di Sezze presso Palazzo Rappini a Sezze.

Era il 2003 quando un team di geologi Daniele Raponi e Gaspare Morgante che, coadiuvati dal paleoicnologo Fabio Marco Dalla Vecchia, individuarono delle “strane tracce” presenti su una superficie di strato calcarea in una cava presso Sezze Scalo, che dopo attente analisi si rivelarono essere impronte di dinosauri, nel dettaglio un Titanosauro, grande sauropode quadrupede erbivoro, e i più piccoli ed agili Ornithomimosauri, dinosauri teropodi bipedi per lo più carnivori. Continuando le ricerche sono state individuate ben 200 piste di impronte fossili. La cava è diventata così uno dei monumenti naturali della Regione Lazio, con la prima pista di impronte di dinosauri Sauropodi ritrovata in Italia Centrale e uno dei siti ad impronte di dinosauri più rilevanti dal punto di vista scientifico di tutta Europa.

Un tesoro del genere non può essere ignorato dalla cittadinanza, dunque la Compagnia dei Lepini ha deciso di allestire una mostra facilmente fruibile da appassionati e curiosi grazie a una grafica immersiva, laboratori didattici per il pubblico più giovane e ancora filmati a tema, visori in realtà virtuale, una stampante 3D con cui stampare le impronte, il nido delle uova e dei modelli dei più noti dinosauri mesozoici tutti da osservare e studiare.

La mostra, che sarà inaugurata giovedì 12 dicembre, sarà aperta al pubblico fino al 19 gennaio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (chiusura prevista per i giorni del 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio.

Fotografia tratta dal sito ufficiale della Compagnia dei Lepini

