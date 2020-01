Discesa della Befana e mercatino in centro a Latina

Come sempre a chiudere le feste natalizie arriva la Befana e a Latina lo fa calandosi dalla Torre Civica.

Domenica 5 gennaio alle ore 18.00 si vedrà atterrare la dolce vecchina in piazza del Popolo per poi distribuire caramelle e dolciumi vari ai bambini presenti. Come sempre la discesa della Befana dalla torre del Comune è organizzata dal Comune di Latina in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando provinciale.

Novità di quest’anno una scopa capricciosa e un navigabefana non aggiornato e un rocambolesco salvataggio da alcuni cattivi in cui si cimenteranno i nostri Vigili del Fuoco.

Tornano inoltre anche le bancarelle della tradizionale Fiera della Befana: dal 4 al 6 gennaio passeggiando tra Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, Via Emanuele Filiberto e Via Duca del Mare si potrà curiosare tra quasi trenta stand di dolciumi, giocattoli e libri per bambini.

Gallery