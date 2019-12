“Donare è ...” a Palazzo Caetani

Un momento di solidarietà che accomuna i ragazzi delle scuole, i cittadini e soprattutto il gruppo di Cisterna dell’AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi e tessuti) si terrà dal 6 all’8 dicembre presso la Galleria Mimosa di Palazzo Caetani a Cisterna.

L’AIDO è attiva sul territorio da ben 36 anni per sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza della donazione degli organi. Ha istituito nel 2011 un concorso “Donare è ...” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. In questi anni sono stati raccolti ben 800 lavori tra disegni, poesie, foto e dipinti realizzati dagli studenti di Cisterna.

In mostra dunque dal 6 all’8 dicembre questi lavori che hanno avuto come tema costante la solidarietà. Un evento che l’AIDO di Cisterna dedica a tutta la cittadinanza per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della donazione. Le opere potranno essere acquistate con un simbolico contributo volontario e rese disponibili per il ritiro dalle ore 12.00 di domenica 8 dicembre.

Venerdì mattina la mostra sarà aperta con una conferenza stampa e l’inaugurazione alle quali parteciperanno le autorità cittadine, i dirigenti Aido e quelli di alcune scuole del territorio.

La mostra sarà aperta fino a domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

