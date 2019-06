Dune in Swing: a Sabaudia una giornata dedicata agli anni ’30 e ‘40

Sabaudia si appresta a vivere un divertente tuffo nel recente passato con una serata di musica e divertimento che sancisce anche l’inizio dell’estate.

In programma per domenica 23 giugno Dune in Swing: un concerto e un mercatino dedicato al vintage che animeranno il cuore della città.

Sabaudia tornerà dunque alle atmosfere degli anni ‘30 e ’40 grazie ai Fretboard, sestetto composto dalla voce di Serena Scarano, la chitarra di Daniele Tiseo, il contrabbasso e basso di Daniele Tartaglia, il trombone di Enzo Barozzi, la tromba di Giovanni Frabotta e la batteria di Fabio Francescato. La formazione conosciuta per le sue sonorità che alternano jazz, swing manouche e alternative rockabilly, presenterà cover del loro repertorio partendo dai classici di Etta James fino alle hit pop attuali arrangiate in chiave old school, per uno stile che si contraddistingue come new vintage .

Ma l’intrattenimento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Sabaudia e i principali bar della piazza del Comune sarà impreziosito anche da espositori di settore che a partire dalle 18.30 di domenica, daranno il via al vintage market, mentre dalle 19 è in programma una sfilata di pin up.

Non finisce qui perché, chi vorrà potrà cimentarsi con i primi passi di swing, dalle 19.30 potrà partecipare a una lezione di Lindy hop a cura dell’associazione “Swinghaus”, durante la pausa del dj set dalle 20 alle 21, invece, saranno allestite postazioni di trucco e parrucco per regalare un perfetto stile retrò e accogliere, alle 21.30, il live sotto i portici di entrata alla Pro Loco che affacciano sulla piazza dei “Fretboard”.

In occasione della serata la Pro Loco sarà aperta e darà il via ai tesseramenti di quest’anno per tutti coloro che vorranno partecipare alle varie attività associative o semplicemente esserne informati.

L’appuntamento

È dunque per domenica 23 giugno a partire dalle 18.30 in piazza del Comune a Sabaudia.

