“È l’ora del Carosello” a Formia

È questo un periodo difficile in cui tutti gli italiani sono chiamati a restare in casa per salvaguardare la propria salute e soprattutto quella degli altri. Per molti questa “quarantena” causata dall'epidemia di Coronavirus è fonte di forti disagi e in un momento in cui gli eventi culturali e ricreativi sono sospesi fino a data da destinarsi, tanti non sanno come riempiere le proprie giornate.

Molti operatori culturali si stanno attrezzando per offrire attraverso il web momenti di svago e condivisione, tra questi il Comune di Formia sta promuovendo “È l’ora del Carosello” una rassegna culturale da seguire tramite la pagina Facebook del Comune stesso: ogni giorno alle 20.00 un artista formiano propone una mezzora di intrattenimento con musica, teatro e molto altro.

Hanno già aderito importanti realtà culturali della città come il Maurizio Strammati del Teatro Bertolt Brecht, Roberta Costantino e Marco Marino della Compagnia Costellazione, Ambrogio Sparagna, l’associazione Jazzflirt e molti altri. Ma tutti gli artisti formiani sono invitati a partecipare e potranno farlo inviando una email all’indirizzo assessorato.cultura@comune.formia.lt.it

L’appuntamento

È dunque ogni giorno alle 20.00 sulla pagina facebook del Comune di Formia

Il programma dal 24 marzo al 3 aprile:

24 marzo

I Racconti di Fernando

Maurizio Stammati

Compagnia Berthol Brecht

25 marzo

Il Folle Volo

Oberta Costantini e Marco Marino

Compagnia Costellazione

26 marzo

La Musica di

Ambrogio Sparagna

27 marzo

Compagnia Delle Nuvole Cosmo di Millale Nuvole

28 marzo

Da Bach A Gershwin Marco Ciampi

29 marzo

Gymnasium Quartet a cura di Jazz Flirt

30 marzo

Enzo Scipione Compagnia Teatrarte

31 marzo

La Giostra

Laboratorio di Organetti di Dilva Foddai

1 aprile

Enzo Scipione Compagnia Teatrarte

2 aprile

Teatro Kappaò Gianni Tudino

3 aprile

Compagnia Imprevisti e Probabilità di Raffaele Furno

Sostieni LatinaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di LatinaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery