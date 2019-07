E...state a Campodimele: tanti eventi per il 2019

L’Amministrazione Comunale di Campodimele, in collaborazione con le diverse associazioni del territorio presenta E...STATE A CAMPODIMELE 2019, calendario delle iniziative che accompagneranno il periodo estivo a partire dal 3 agosto.

Il ricco programma prevede spettacoli musicali e teatrali, manifestazioni enogastronomiche e culturali.

Da sottolineare, la disponibilità delle associazioni che hanno voluto condividere con l'Amministrazione Comunale l’iniziativa di sensibilizzazione Campodimele Plastic Free, per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche,l’entusiasmo di adesione all’iniziativa sono segnali dell’esigenza che tutti abbiamo di salvaguardare l’ambiente.



Di seguito gli eventi del mese di agosto :



Sabato 3

Teatro – Bunker

scritto e diretto da Elizabeth Stachey

Ispirato alle 4 giornate di Napoli 1943

piazza municipio ore 21.00



Domenica 4

Mostra fotografica – Una volta … Campodimele

Raccolta di foto storiche del paese, con intrattenimento musicale

acustic live del duo Parente & Giuliani (organetto e percussioni )

piazza municipio ore 21.00



Venerdì 9

Teatro – Phi , compagnia Parsifal

diretto da Giusy Bua e scritto da Francesca Orsino

Ispirato al ritrovamento dell’uomo Phi presso Arnalo dei Bufali di Sezze (LT)

anfiteatro comunale ore 21.00



Sabato 10

Sagra - Festa del Cacciatore XXXII EDIZIONE

Degustazione di polenta al sugo di cinghiale e tanti altri prodotti tipici

Organizzata dalla sezione comunale FIDC di Campodimele

Intrattenimento musicale a cura di Felipe Kaos Latino

Frazione Taverna ore 20.00



Domenica 11

Esibizione musicale – Notte d’ InCantu

Coro diretto dal M° Carlo Marchionne

Esibizione di brani della musica leggera italiana e straniera, con brani gospel e spiritual.

Campodimele, anfiteatro comunale ore 21.00



Lunedi 12

Laboratori e concerti – progetto Il Sistema fa Cultura:

Pejman Tadayon Ensemble - Musica , poesia e danza SUFI

Dissonanti – Musica popolare del Centrosud

a cura del Sistema Bibliotecario Sud Pontino

anfiteatro comunale ore 21.00



Martedì 13

Esibizione musicale – Cor Unum, Gran concerto sotto le Stelle

Coro diretto dal M° Angelo Olivieri ,organizzato dall’associazione “Open Space”

Esecuzione di brani napoletani dai classici ai giorni nostri con un tocco di swing

anfiteatro comunale ore 21.00



Mercoledì 14

Concerto - Le Folgori

Live di brani musicali anni ’60 -’70

piazza municipio ore 21.00



Venerdì 16

Attivita’ - Memorial Borsa & Bellotti

partita di calcetto organizzata dalla famiglia Borsa

in memoria di Borsa Luigi e Bellotti Luigi

viale Glorioso ore 18.30



Festa patronale – San Rocco

Festeggiamenti in onore del Santo compatrono di Campodimele

Organizzata dal comitato festeggiamenti.

ore 21.00



Sabato 17

Sagra – La cucina della nonna

Degustazione di Lania e fagioli e altri prodotti tipici

Organizzata dal Centro Sociale Anziani di Campodimele

Intrattenimento musicale e balli di gruppo

viale glorioso ore 20.00



Domenica 18

Attività – Coppa Cobram , raduno ciclistico

Raduno rievocativo dell’originale gara ciclistica inserita nel film di Fantozzi

Organizzata dall’associazione portone di Gufetto con il patrocinio dell’associazione A.s.d Worldbike

centro storico ore 18.00



Teatro- Alice nel paese delle meraviglie

scritto e diretto da Cosmo di Mille ispirandosi al romanzo di Lewis Carroll

Organizzato dall’ Associazione Culturale Openspace “La Compagnia sulle nuvole ”

anfiteatro comunale ore 21.00



Lunedi 19

Esibizione musicale – BPM live , Basile Paonessa Mood

Esibizione strumentale live alla batteria Beppe Basile alla Chitarra Corrado Paonessa

piazza municipio ore 21.00



Martedì 20

Esibizione musicale – Gruppo musicale, Le note del cuore

Esibizione di brani della musica leggera e popolare

piazza municipio ore 21.00



Mercoledì 21

Torneo- torneo di briscola, qualificazione

Organizzato dalla sezione comunale FIDC di Campodimele

Frazione taverna ore 18.00



Mostra fotografica – Momenti

Raccolta di foto di paesaggi e ritratti , organizzata dall’associazione F 2.8 Itri;

Intrattenimento musicale del gruppo Briganti dell’Appia in “Tarante e Tarantelle”

piazza municipio ore 21.00



Giovedì 22

Torneo- torneo di briscola, qualificazione

Organizzato dalla sezione comunale FIDC di Campodimele

Frazione taverna ore 18.00



Concerto – Il Baglio in concerto

Esibizione musicale a cura di Marco Viccaro Bucalone (concorrente di X-Factor- Romania)

Organizzata dall’associazione Portone di Gufetto

centro storico ore 21.00



Venerdì 23

Laboratorio- Junior Art

Laboratorio artistico a libera espressione dei bambini

piazza municipio ore 18.00



Teatro - I vestiti nuovi dell’ Imperatore

Organizzata dalla compagnia teatrale progetto Roma, tratto dalla fiaba di Hans Cristian Andersen

a cura del Sistema Bibliotecario Sud Pontino

anfiteatro comunale ore 21.00



Sabato 24

Torneo- torneo di briscola, Finale

Organizzato dalla sezione comunale FIDC di Campodimele

Frazione taverna ore 18.00



Sagra – La Sagra della Cicerchia

Degustazione del legume la Cicerchia e tanti altri prodotti tipici

Organizzata dal comune di Campodimele in collaborazione con

il Centro Sociale Anziani e la Pro Loco di Campodimele

Intrattenimento musicale a cura di Felipe Kaos Latino

Frazione Taverna ore 20.00



Domenica 25

Esibizione musicale – Quizas Acustic Band in concerto

I classici della musica popolare del sud America fino alle cover di autori italiani

piazza municipio ore 21.00



Sabato 31

Esibizione danzante – Tutti in piazza, ballo di fine estate

Intrattenimento musicale e danzante a cura di Felipe Kaos Latino

piazza municipio ore 21.00



