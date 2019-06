Elettra Lamborghini incontra i suoi fan a Latinafiori

L’estate incalza e c’è voglia di leggerezza e divertimento e magari per cercare riparo dal caldo torrido di questi giorni si può fare una capatina al Centro Commerciale Latinafiori che sta abituando i suoi clienti a pomeriggi di festa in compagnia di cantanti, vip e personaggi dello spettacolo.

Proprio in tema con l’estate, il ballo e il divertimento arriva l’appuntamento di giovedì 4 luglio quando nel cuore del centro commerciale arriverà Elettra Lamborghini, l’ereditiera cantante e personaggio televisivo che sta facendo parlare di sé in questo periodo.

Un personaggio decisamente esuberante che ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni programmi televisivi come Chiambretti Night. Pomeriggio 5. per poi partecipare a diversi reality sia in Italia che in Spagna: Riccanza, Super Sgore, Gran Hermano Vip, Acapulco Shore. È stata inoltre coach nella trasmissione RAI The Voice of Italy accanto a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio.

Ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX del 2017, nel 2018 la sua prima hit di successo Pem Pem che si aggiudica ben due dischi di platino. Lo scorso 14 giugno è uscito il suo primo album Twerking Queen.

Sarà possibile incontrarla a Latinafiori giovedì 4 luglio per un firmacopie: per partecipare è possibile richiedere il pass salta fila munendosi del cd Twerking Queen e seguiendo le istruzioni sul sito del centro commerciale.



