A Piana delle Orme torna Elettron

Torna un appuntamento sempre molto amato ospitato dal Museo di Piana delle Orme che ha riaperto da poco dopo la chiusura dovuta all’epidemia di Coronavirus, si tratta di Elettron.

Sabato 13 e domenica 14 giugno tornerà la mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica con una grande novità: non si svolgerà più nel grande spazio espositivo di Piana delle Orme ma all’aperto. Per garantire una fruizione dell’evento in totale sicurezza e permettere la giusta distanza di sicurezza tra le persone l’evento sarà ospitato all’aperto sotto gazebo predisposti per l’occasione.

Un momento prezioso per appassionati, curiosi e collezionisti per vedere da vicino pezzi rari di elettronica, informatica, strumentazione radio e per radioamatori e manuali tecnici. Come sempre gli espositori saranno a disposizione dei visitatori per scoprire insieme le rarità, gli aneddoti e le scoperte dedicate a questo mondo in continua evoluzione.

Per i visitatori sarà possibile inoltre consumare un pranzo freddo o al sacco, il tutto sempre nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, che sebbene sotto controllo, ancora minaccia la salute pubblica.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 giugno dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 14 dalle 9.00 alle 15.00.

