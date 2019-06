L’Estate delle Meraviglie: a Itri Enotrek & Bike dei Monti Aurunci

All’interno del ricchissimo programma di eventi voluto dalla Regione Lazio L’Estate delle Meraviglie, arriva a Itri un evento che coniuga ambiente, sport e gastronomia.

Enotrek & Bike dei Monti Aurunci sarà una giornata a contatto con la natura, all’insegna del benessere e del mangiar bene. In programma due itinerari nel cuore della catena degli Aurunci: uno in bicicletta con partenza da Passo San Nicola ore 9: un anello su percorsi 950/951/953, con possibilità di noleggio delle biciclette; e l’altro a piedi con partenza dalla località "Traste" sempre alle ore 9. In programma delle passeggiate guidate all’interno del Parco con possibilità di percorsi alternativi per i bambini.

L’evento, plastic free come tutta la programmazione regionale dell’Estate delle Meraviglie, prevede inoltre un momento di degustazione degli ottimi prodotti tipici locali in Azienda Agricola. Per questioni organizzative è necessario confermare la propria presenza chiamando il numero 3896868479.

L’appuntamento

È dunque per domenica 23 giugno a partire dalle ore 9.00 presso il Parco dei Monti Aurunci.