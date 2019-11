Enrico Cipollini Duo al Teatro Fellini

Torna la versione invernale del Rock&Blues Festival di Pontina che con sé porta concerti di grande qualità e divertimento assicurato.

Anche quest’anno continua la collaborazione con il Teatro Fellini che nella serata del 30 novembre ospiterà la prima serata del Blues Winter Night che vedrà protagonista l’Enrico Cipollini Duo.

Torna a Pontinia, Enrico Cipollini a tre anni dalla sua esibizione al Rock & Blues Festival stavolta affiancato da Fabio Cremonini. Il duo di origine ferrarese e bolognese catapulterà il pubblico nelle atmosfere placide e rudi delle loro terre di origini, caratterizzate dalle lunghe giornate estive, coi suoi caldi venti e le umide notti, fino al grigiore invernale, con la brina che copre i campi e i focolari sempre accesi.

In repertorio brani che fondono i ritmi del blues con la freschezza malinconica del country-folk il tutto in chiave acustica. La magica alchimia che si crea tra la chitarra di Cipollini e il violino di Cremonini crea un suono che rielabora in chiave moderna musica dal sapore antico.

L’appuntamento

È dunque per sabato 30 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia.

Gallery