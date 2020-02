Erinni in scena all’Auditorium Mario Costa

Secondo appuntamento con la stagione teatrale curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sezze e ospitata all’Auditorium Mario Costa di Sezze.

Sabato 8 febbraio la compagnia Le Colonne porterà in scena lo spettacolo Erinni scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Loffarelli, e vincitore della XVIII edizione del Premio “Calcante” assegnato dalla Società Italiana Autori Drammatici.

Prendendo spunto dalla tragedia greca e in particolare dalle Erinni, divinità che personificavano la Vendetta, Loffarelli racconta una vicenda che si svolge in una trattoria romana in tre diversi momenti: nel 1938 (l’anno delle leggi razziali), poi nel 1944 (durante l’occupazione nazista) e nel 2000. La Vendetta è il filo conduttore in un racconto realistico e allo stesso tempo universale pieno di colpi di scena e dal finale fulminante.

In scena Luigina Ricci (Sara), Marco Zaccarelli (Albert), Marina Eianti (Anna), Giancarlo Loffarelli (Piero), Emiliano Campoli (Giacomo) – scene: Mario Tasciotti; musiche originali: Paolo Giusti (eseguite da Oscar Di Raimo); sartoria: Maria Teresa Rieti; audio: Armando Di Lenola; luci: Fabio Di Lenola.

È dunque per sabato 8 febbraio alle ore 21.00 all’Auditorium Costa di Sezze.

