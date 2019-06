Estate Lenolese: tanti eventi per turisti e residenti, fino a metà settembre

Anche Lenola, lo splendido paesino sui Monti Lepini si appresta a festeggiare l’estate e ad offrire a visitatori, turisti e residenti oltre che il fresco delle colline pontine, tanti eventi per passare il periodo di vacanza tra musica, spettacoli dal vivo, sport, ottime degustazioni di prodotti pontini e tanto divertimento per grandi e piccini.

Gli eventi dell' Estate Lenolese sono iniziati già dai primi di giugno e proseguiranno fino alla metà di settembre, tanti eventi durante i quali le tradizioni popolari e folkloristiche, i vecchi saperi la faranno da padroni, come nella manifestazione Naturalmente, o la Fiera Campestre. Tanto spazio avrà anche la musica con il live degli ‘It Floyd’, tribute band dei Pink Floyd e il tributo alla storica rock band Queen, con i Queen of Bulsara. Non mancherà anche la Notte Bianca e la suggestiva manifestazione Lenola: un borgo…mille candele e inoltre una serie di iniziative culturali, come le Interviste sotto le stelle e quelle dedicate agli sportivi.

Ben 48 eventi organizzati dalla Pro Loco di Lenola in collaborazione con le tante associazioni locali e il patrocinio del Comune.

Ecco il calendario degli eventi:

GIUGNO

2 giugno

S. Onofrio Campodimele

Concerto In Alta Quota

Ass. Musicale Vincenzo Bellini

7 e 8 giugno

21:00 Centro Studi “R. Ingrao”

“S’è Lepr R’torna”

Compagnia “Delle Zappe E Delle Zeppe”

13 giugno

5:00 Pellegrinaggio “S. Antonio A Pastena”

24 giugno

Piazza Cavour

Festività S. Giovanni Battista

27 giugno

19:30 Ristorante “Ai Pozzi”

Saggio Di Chitarra Allievi M° T. Rosato E M° Tiziano Rosato

29 giugno

10:00 centro storico

Photo Contest Lenola 2019

30 giugno

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Saggio Di Fine Anno



LUGLIO

5 luglio

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Saggio Di Fine Anno

6 luglio

21:00 Piazzale “Che Guevara”

Saggio Di Fine Anno

7 luglio

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Saggio Di Fine Anno

Dal 12 al 14

Piazzale Notarianni

Naturalmente

17 luglio

20:30 Anfiteatro “M. De Filippis”

Balla Con Noi

Dal 18 al 21 luglio

Località Liverani

1^ Fiera Campestre Frantoio Guglietta

Via Ariola - Via Colle

Festivart

20 e 21 luglio

Località Ambrifi

Celtic Freedom Camp

23 luglio

21:30 Anfiteatro “M. De Filippis”

Ballando Sotto Le Stelle

24 luglio

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Intervista Sotto Le Stelle: Gigi De Palo

25 luglio

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Hocus Pocus L’incantesimo Di Halloween

26 e 27 luglio

19:00 Località Passignano

Passignano In Festa

28 luglio

04:30 Pellegrinaggio Santuario Madonna Della Civita

18:00 III Salta La Sevice

21:30 It Floyd - Pulse Tour 2019 - Pink Floyd Tribute Band

AGOSTO

1 agosto

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Partenopleiadi: Le Stelle Di Napoli Tra Musica E Poesia

2 agosto

20:00 Centro Storico

Lenola: Un Borgo… Mille Candele

Dal 3 al 5 agosto

20:00 Località Colle Lenola

Pizza Village

4 agosto

08:30 Marcia Lunga

18:00 Pellegrinaggio Madonna Del Campo

6 agosto

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

…E Quindi Uscimmo A Riveder Le Stelle

Dal 7 al 11 agosto

Anfiteatro “M. De Filippis”

21° Festival Internazionale Inventa Un Film

12 agosto

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

“S’è Lepr R’torna”

13 agosto

20:00 Notte Bianca

14 agosto

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Bimbo Show

15 agosto

21:00 Piazzale Notarianni

Queen Of Bulsara A Tribut Of Queen

16 agosto

Piazzale Notarianni

Festività S. Rocco

17 agosto

4^ Caccia Al Tesoro

17 e 18 agosto

Località Vallebernardo

Festività S. Bernardo

19 agosto

20:00 Località San Rocco

I Ponti In Festa

20 agosto

22:00 Pineta-Parco “Mondragon”

Live In Pineta - Dadà

C. Di Lenola - Pro-Loco - Ass. Lenola Viva

21 agosto

21:00 Basilica Santuario Maria Santissima Del Colle

Lectura Dantis

24 e 25 agosto

21:00 Località Colle

24 Ore Di Sport

30 agosto

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Musica Per Le Perle Pontine

31 agosto

22:00 Pineta-Parco “Mondragon”

Live In Pineta Radio Macaco

SETTEMBRE

1 settembre

13° Rievocazione Storica Maria Del Colle E Passaggio Del Gonfalone Del Pellegrino

4 settembre

21:00 Anfiteatro “M. De Filippis”

Intervista Sotto Le Stelle:Safiria Leccese Giornalista Tg5 E Scrittrice

6 settembre

22:00 Pineta-Parco “Mondragon”

Live In Pineta Fantedica

7 settembre

08:00 Escursione Alla “Tomba Del Tedesco”

7 e 8 settembre

21:00 Campo Sportivo Vallebernardo

Lenolimpiadi Di Quartiere

Dal 13 Al 15 settembre

Località Colle

Festività Madonna Del Colle