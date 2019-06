Estivare Priverno: tanti eventi da giugno a ottobre

Anche il centro storico di Priverno e diverse località limitrofe si animeranno in questa estate 2019 con una serie di eventi fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale e realizzati con la collaborazione di varie associazioni locali.

Degustazioni, musica dal vivo, spettacoli teatrali, sport ed escursioni, visite guidate nei parchi archeologici e nello splendido centro storico del Paese Lepino. Tanti eventi che ormai sono appuntamenti fissi dell’estate pontina come la Festa Medievale di Fossanova, il Palio del Tributo di Priverno, la Notte Bianca, Svicolando e moltissimi altri.

Da giugno a ottobre ci saranno appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età-

Il programma dettagliato:

Venerdì 21 giugno

ore 18,30 - Area Archeologica Privernum

Arkeomusicfest, a cura della Pro Loco di Priverno

Sabato 22 giugno

Ore 18.30 piazzetta della Stella

Festa Rionale Porta Romana

Venerdì 28 giugno

Ore 18.30 Borgo di Fossanova

Jazzando al Tramonto

Con il Quartetto Guardi Jazz Four

Sabato 29 giugno

Ore 18.30 Piazzale Metabo

Festa Rionale di Porta Campanina

Mercoledì 3 luglio

dalle ore 16.00 Centro Storico di Priverno

Street food e mercatini

ore 21.45 - Piazza del Comune

Privernum Rock Festival: Concerto Rino Gerard Band

Giovedì 4 luglio

dalle ore 16.00 Centro Storico di Priverno

Street food e mercatini

ore 21.45 - Piazza del Comune

Privernum Rock Festival: Concerto Nirvana –Tribute #1 U.S.A.

Guest Star: Will Hunt, Batterista Di Vasco Rossi + Evanescence E Black Label Society

Venerdì 5 luglio

dalle ore 16.00 Centro Storico di Priverno

Street food e mercatini

ore 21.45 - Piazza del Comune

Privernum Rock Festival: Concerto Dark Zone + Mavra, i più grandi successi della musica dei Pink Floyd, diretti dal maestro Gallo e con la speciale collaborazione del

pianista Simoni

Sabato 6 luglio

ore 20.30 - Centro Storico

Fiaccolata del Corteo Storico Palio del Tributo

Domenica 7 luglio

Centro Storico

Palio del Tributo:

ore 16.00 - corteo storico

ore 18.00 - consegna del tributo

ore 19.00 - corsa all’anello

ore 21.00 - palio in festa, piazza del comune

12/13/14 luglio

Dalle ore 18.00 Ceriara di Priverno

Festa del Cacciatore XI edizione

Stand gastronomici, esposizione canina, orchestre dal vivo

Sabato 20 luglio

ore 18.30 Chiesa di S. Giovanni

Parole e Musica, a cura dell’Ass. Cult. Acta Teatro Onlus

ore 21.30 Convento di S. Chiara

Erinni di Giancarlo Loffarelli, a cura della Compagnia Teatrale le Colonne

All’interno della rassegna teatrale estiva Radure

Domenica 21 luglio

Ore 21.00 Area Arch. Privernum

Concerto Ambrogio Sparagna E Opi Orchestra Popolare Italiana

All’interno della rassegna teatrale estiva Radure

25-26-27 luglio

dalle ore 18.00 Centro Storico

Svicolando, Suoni, suggestioni e sapori di ieri e di oggi

Domenica 28 luglio

Ore 8.00 Castello di San Martino

Campestre Castello di San Martino

Sabato 3 agosto

dalle ore 19.00 Centro Città

VI EDIZIONE DELLA NOTTE BIANCA, Incontro tra Civiltà,

a cura dell’Associazione Culturale “I Ragazzi della Notte”

Mercoledì 7 agosto

dalle ore 16.00 Area live Porta Romana

Radio Libera Festival

apertura evento, street food, mercatini e street expo:

Ore 16.00 Radio Globo - Diretta Radiofonica Lazio

Ore 20.30 Vivere Vasco – Tribute Vasco Rossi

Ore 22.00 Bgh – Direttamente Dai Palchi Di Vasco Rossi, Stef

Burns, Claudio Golinelli “Il Gallo” E Will Hunt – Guest Stars

Ore 00,30 Radio Globo - Dj Set From To Ibiza

Giovedì 8 agosto

dalle ore 16.00 Area live Porta Romana

apertura evento, street food, mercatini e street expo

ore 17.00 Radio Libera Festival Tutta la Musica del Mondo

Venerdì 9 agosto

dalle ore 16.00 Area live Porta Romana

apertura evento, street food, mercatini e street expo

ore 17.00 Radio Libera Festival Tutta la Musica del Mondo

dalle ore 20.00 Zona San Lorenzo

Festa di San Lorenzo

Sabato 10 agosto

dalle ore 20.00 Zona San Lorenzo

Festa di San Lorenzo

11-12-13 agosto

Borgo Di Fossanova

Festa Medievale di Fossanova

Mercoledì 14 agosto

Località Mezzagosto

Festa della Madonna di Mezzagosto

Giovedì 15 agosto

Località Mezzagosto

Festa della Madonna di Mezzagosto

Sabato 17 agosto

Area Archeologica Privernum

Festa Grande A Mezzagosto con frittelle, miele e vino come 2000 anni fa

Sabato 24 agosto

Via Cesare Battisti e Via Giacomo Matteotti

Una Notte per Nunzia

A cura dei commercianti di zona

Sabato 7 settembre

ore 21.00 Piazza del Comune

Summer Show, a cura del Comune di Priverno con il contributo

di ballerini, cantanti e musicisti locali

Domenica 15 settembre

Ex Infermeria di Fossanova

Made In Italy By Marco Lo Russo For Made In Lazio Priverno

Sabato 28 settembre

Premio Camilla, Città di Priverno

Domenica 6 ottobre

Borgo di Fossanova

Giornata delle Bandiere Arancioni

Domenica 20 ottobre

Bicincittà

A cura dell’Ass. Volontariato Lepino Sclerosi Multipla “Ester” Onlus

Gallery