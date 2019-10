A Latina serata jazz con i maestri Colombo, Popolla e Anelli

Nuovo appuntamento targato Circolo H al Madxi – Museo Contemporaneo di Latina: sabato 5 ottobre torna nel capoluogo pontino il pluristrumentista Eugenio Colombo affiancato in questa occasione da Alberto Popolla e Michele Anelli.

Una serata in cui saranno proposti brani originali di Colombo e Popolla: una sapiente miscela di jazz e musica contemporanea con variazioni e improvvisazioni da parte del talentuoso trio.

Eugenio Colombo, sassofonista, flautista e compositore, ha mosso i suoi primi passi nella musica come autodidatta. Musicista di grande talento ha composto brani per strumenti solisti e per vari tipi di formazioni. È tra i fondatori dell’Italiana Instabile Orchestra, oltre a essere considerato grande maestro di free jazz e musica contemporanea vanta collaborazioni internazionali di grandissimo prestigio.

Accanto a lui in questa serata Alberto Popolla, clarinettista e compositore, con una attività concertistica davvero intensa che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo da New York a Londra, da Berlino a Bruxelles, e inoltre Algeri, Lisbona e in molti festival italiani. Ha esplorato le varie possibilità del suo strumento cimentandosi con sonorità jazzistiche e musica balcanica e klezmer.

Il trio è completato da Michele Anelli, contrabbasso, basso elettrico, improvvisatore, compositore. Approda al jazz dopo anni di pratica del basso elettrico in ambito post punk e noise. Maestro dell’improvvisazione, lavora anche in ambito teatrale e nella sonorizzazione site-specific.

L’appuntamento

È per sabato 5 ottobre alle ore 21.00 presso il MADXI. Ad arricchire la serata anche l’esposizione Art&Dance organizzata in occasione del Tendance Festival.

Gallery