Everything in the garden al Fellini

Connubio sempre vincente quello tra teatro e solidarietà che torna a Pontinia con lo spettacolo Everything in the garden a cura della Compagnia La Bottega degli Errori.

In scena un lavoro che trae ispirazione dall’opera di Edward Albee, tra i maggiori drammaturghi statunitensi, pur citando testi diversi, tratta il tema dell’illusoria sensazione di benessere data dal raggiungimento di un certo status sociale, che può cambiare in ogni momento e gettare l’Uomo nello sconforto più totale.

Da qui ne derivano tutte le ipocrisie, falsi miti, grandi delusioni e la ricerca perenne di una felicità che, se cercata nei posti sbagliati, si allontana sempre più.

In scena Emanuele Accapezzato, Piergiorgio Avvisati, Valentina Bertoni, Federica Caratelli, Alessandro Catracchia, Vilma Ciccone, Cristina Nicotra, Cristina Pansera, Antonella Paolino, Claudio Samori e Anna Zaccheo, diretti da Clemente Pernarella.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Alessandro Laganà Onlus, intitolata a un giovane giurista pontino prematuramente scomparso, per il progetto "Latina contro le leucemie e i tumori del sangue".

L’appuntamento

È dunque per domenica 1 dicembre alle ore 17.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazione è possibile inviare un email all'indirizzo info@alessandrolagana.org o chiamare i numeri 339 2198834 o 392 5407500.

