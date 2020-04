Ex Mattatoio On Air: la musica dal vivo in streaming per beneficenza

Nuova iniziativa per gli amanti della musica, Arci La Freccia - Ex Mattatoio aderendo a #StayON, la piattaforma creata da KeepOn Live (associazione di categoria di locali e festival italiani), organizza alcune session live in streaming in programma per il venerdì e il sabato pomeriggio.

Una iniziativa che nasce per dare continuità alla programmazione musicale dal vivo, proprio ora che non ci si può recare a un concerto, ma fa tanto bene ascoltare musica. Un modo per creare momenti di aggregazione pur rimanendo a casa e promuovere raccolta fondi per gli Ospedali e Protezione Civile.

In diretta streaming sulla pagina Facebook Arci La Freccia - Ex Mattatoio si potranno dunque sentire i concerti degli artisti che avrebbero dovuto esibirsi nei mesi di marzo e aprile all’Ex Mattatoio di Aprilia.

Si partirà venerdì 3 aprile alle ore 18.00 con Roberto Ventimiglia che presenta il suo ultimo disco Raw e sabato 4 aprile sempre alle 18.00 suoneranno dal vivo i Black Tail anch’essi freschi di pubblicazione del nuovo “You Can Dream It in Reverse”.

I due appuntamenti di questo fine settimana promuoveranno la raccolta fondi a favore della ASL di LATINA - OSPEDALE S.MARIA GORETTI per l’emergenza coronavirus. Per donare IBAN: IT97B0200814707000400001381, intestato a Azienda Sanitaria Locale di Latina causale: "COVID-19 Donazione"

Sostieni LatinaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LatinaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery