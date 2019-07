Feelmare: il cinema sull’Ape arriva a Ventotene e Ponza

Una bellissima iniziativa, piena di amore per il cinema, per la cultura e il desiderio di condivisione è Feelmare che vede protagoniste le ragazze dell’associazione Culturale EIKON e un’Ape Piaggio 50 con uno schermo di tre metri per due montato sul cassone.

Il cinema più piccolo del mondo e per giunta su tre ruote va in giro a cercare il suo pubblico nei luoghi più decentrati, per offrire sogni, emozioni e storie attraverso proiezioni gratuite e appuntamenti culturali.

L’edizione Feelmare quest’anno raddoppia e oltre all’ormai consueto appuntamento di Ponza, arriva anche a Ventotene.

Dal 23 luglio al 29 luglio offrirà agli abitanti e i visitatori più giovani ben quattro proiezioni arricchite da presentazioni di libri e intrattenimento per le famiglie. Mentre a Ponza l’Ape di Feelmare si fermerà dal 1 al 3 agosto.

Il programma di Ventotene:

Martedì 23 luglio

Ore 16.00

Oceania

Giovedì 25 luglio

Ore 16.00 Grottone Di Accesso A Cala Nave

Gli Aristcgatti

A Seguire Mastro Bolla Intratterrà Adulti E Bambini Con Uno Spettacolo Di Bolle Di Sapone

Sabato 27 luglio

Ore 21.00 Località Mercatino

Il Viaggio di Arlo

Presentazione Libro Greenpeace. I Guerrieri Dell'arcobaleno In Italia Dialogo Con Giuseppe Onufrio. A Seguire Proiezione Del Documentario Il Santuario

Località Mercatino

Lunedì 29 luglio

Ore 21.00 Località Mercatino

Zootropolis

Il programma di Ponza:

Giovedì 1 agosto

ore 21.30 loc. Le Forna piazza della Chiesa

L’Amore non basta

Alla presenza del regista Stefano Chiantini

Venerdì 2 agosto

Ore 21.00 loc. Le Forna piazza della Chiesa

Oceania

Sabato 3 agosto

ore 21.30 loc. Le Forna piazza della Chiesa

Scialla!

