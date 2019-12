Alessandro Siani al Teatro Europa

Farà tappa anche ad Aprilia il Felicità Tour di Alessandro Siani che sarò ospitato dal Teatro Europa sabato 14 dicembre.

Dopo il successo dello spettacolo corale Il principe abusivo a cui ha partecipato con Christian De Sica, il comico partenopeo torna a teatro con un monologo che racconta i momenti principali della sua carriera cinematografica da “Benvenuti al Sud” passando per “Il Principe Abusivo” e “Si Accettano Miracoli” per concludersi con “Mister Felicità”. Raccontando diversi episodi capitati sul set, lo spettacolo diventa occasione per divertire il pubblico ma soprattutto di raccontare un po’ l’Italia di oggi.

Accompagnato dal maestro e compositore Umberto Scipione che suonerà dal vivo, Siani avrà occasione di confrontarsi ancora una volta col pubblico in modo diretto e più intimo.

L’appuntamento

È dunque per sabato 14 dicembre al Teatro Europa di Aprilia, per informazioni è possibile contattare i numeri 335 8059019 e 06 97650344. I biglietti sono acquistabili anche tramite il circuito on line Ticketone.