Arriva la IV edizione di Fermento a Sabaudia

Archiviata anche la tappa di Scauri, ci vediamo tutti a Sabaudia per il quarto anno consecutivo, il 2,3 e 4 agosto. Cos’è Fermento? Una festa tematica curata, che da sei anni è in giro per il Lazio.

Una festa fatta per tutto il pubblico, quello degli appassionati del settore e quello di chi è curioso di conoscere: festeggiamo la birra artigianale, con la presenza dei birrifici, con tre giorni di musica live e gastronomia di qualità!

Il focus è naturalmente la birra artigianale italiana: un mondo vasto e variegato ancora troppo poco conosciuto, che ha portato l’Italia a viaggiare veloce in un settore produttivo non tradizionale, creando prodotti che vengono esportati con successo in tutto il mondo.

La birra artigianale italiana fonda il suo motivo di essere nella qualità, e nella ricerca continua di modi nuovi di produrre la birra, a partire dagli stili tradizionali per evolversi sempre in nuove declinazioni.

Portiamo a Fermento produttori italiani, locali e non, per fornire un panorama ampio e significativo, creare cultura birraria, cioè conoscenza ed uso cosciente e consapevole del prodotto; portiamo insieme ai produttori di birra una selezione scelta del migliore cibo di strada italiano, per rispettare un format di qualità, e dare l’occasione a tutti di passare una bella serata insieme.

E portiamo alla manifestazione ‪#‎MusicainFermento‬, quest’anno in edizione speciale street band, per fare di Fermento una grande festa per tutti!

Per informazioni è possibile contattare il numero 3409658743, inviare una email all'indirizzo soluzioni.associazione@gmail.com o consultare il sito o la pagina Facebook della manifestazione.