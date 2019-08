Ferragosto e Festa di San Rocco a Bassiano: due giorni di eventi nel paese

Volge al termine anche l'edizione 2019 del “Ferragosto Bassianese”. Musica, animazione e giochi popolari e tanto ancora per le due serate dedicate a Ferragosto e alla Festa di San Rocco.

Giovedì 15 agosto si apre con un momento dedicato alla salute: alle 9.30 in piazza G. Matteotti sono previsti controlli gratuiti nell’ambito della “Giornata contro l’ipertensione arteriosa”. Poi la sera, dalle 21.30 la stessa piazza G. Matteotti si animerà con il concerto dei “Supersonic”

Ricco il calendario di eventi per la Festa di San Rocco del 16 agosto. Dalle 17 l’appuntamento con la mostra di pittura in piazza XXV Luglio; mezz’ora dopo in piazza G. Matteotti al via l’animazione e i giochi popolari che intratterranno tutti i presenti fino alle 18.30 momento delle celebrazioni religiose con la messa in onore di San Rocco a cui farà seguito la processione con la statua del Santo per le vie del paese accompagnati dalla Banda Musicale “Aldo Pio Manuzio” di Bassiano diretta dal maestro Andrea Gianolla. Poi a partire dalle 21 la serata musicale con “Icaro in Tour: Renato Zero Tribute” sempre in piazza Matteotti. Poi alle 23 la tombola.

Durante tutta la manifestazione ci saranno anche stand gastronomici; per il 16 agosto è disponibile anche il servizio navetta (presso Prato del Principe) dalle 17 fino all’1 di notte.