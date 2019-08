Ferragosto e Festa di San Rocco a Cisterna: musica e comicità per le due serate

Sono le serate di Ferragosto e della Festa di San Rocco il clou dell’estate di Cisterna che anche quest’anno, nonostante l’assenza delle giostre, si prepara a regalare ai visitatori due appuntamenti imperdibili che rientrano nell’ambito della rassegna “Cisterna Estate”.

Giovedì 15 agosto alle 19 si inizia con la celebrazione del Santo Patrono Rocco con la Messa presso la chiesa di Santa Maria Assunta al termine della quale - presumibilmente intorno alle 20 - partirà la solenne Processione dei fedeli seguendo il tradizionale percorso nelle vie e piazze del centro cittadino accompagnata dalla Banda Musicale Città di Cisterna. Alle 21 in piazza si riderà con lo spettacolo di cabaret di Marco Marzocca, attore in numerosi film e fiction (tra gli altri Distretto di Polizia) e cabarettista con una ricca galleria di personaggi (tra cui il domestico filippino di Zelig), ed Enzo Salvi, anche lui attore in numerose pellicole cinematografiche e comico noto con il soprannome di er Cipolla. Presenta la serata Daniele Ronci.

Venerdì 16 agosto, per la Festa di San Rocco, alle 19 avrà luogo la solenne liturgia eucaristica presieduta quest’anno dal Vescovo Mariano Crociata. Successivamente, alle 21,30, in piazza XIX Marzo si terrà l'atteso concerto de Le Vibrazioni, la band capitanata da Francesco Sarcina che con questo tour celebra i suoi primi 20 anni di carriera musicale. Proporrà un repertorio ricco di brani come “Dedicato a te”, “Portami via”, “Ovunque andrò”, “Se”, “Seta”, “Sono più sereno”, “Vieni da me”, “Pensami così”, “In una notte d’estate”, “Amore Zen” fino ai recenti “Così sbagliato” e “Cambia” (brano e video omaggio a "Dedicato a te" del 2003).

Il concerto di Cisterna sarà il preludio del tour europeo che a settembre li porterà in alcuni dei principali club europei tra Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles, Liverpool e Dublino. Mentre al rientro li attenderà un autunno negli auditorium e teatri italiani con i loro successi riarrangiati dal maestro Beppe Vessicchio dal titolo “Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio”.